Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.9 комментариев
Трамп отменил политику инклюзивности в правительстве США
Трамп назвал политику DEI дискриминационной и отменил ее в правительстве США
Президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной.
Президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), передает РИА «Новости». По мнению Трампа, данная политика является дискриминационной и нарушает нормы гражданских прав.
«Я приказываю всем департаментам и агентствам прекратить дискриминационные и незаконные преференции, мандаты, подходы, программы, активность, руководства, нормы и требования», – говорится в его указе.
В указе также содержится требование соблюдать давние законы о гражданских правах и противостоять незаконным программам DEI в частном секторе. Трамп подчеркнул, что в правительственных учреждениях, корпорациях, финансовых институтах, медицинской индустрии, на коммерческих авиалиниях, в правоохранительных органах и в вузах ранее внедрили «опасные, унизительные и безнравственные расовые и половые предпочтения под видом DEI».
Трамп считает, что практика инклюзивности может нарушать гражданские права. Он также призывает своих подчиненных и частный сектор отказаться от политики DEI.
Как писала газета ВЗГЛЯД, политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса, где главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» считалось специфически понятое равенство.
Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность планировал закрыть программы по инклюзивности в федеральном правительстве и намеревался установить законодательное определение биологического пола, сообщала Fox News.
Легитимные международные инстанции должны заняться расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину многообразия и инклюзивности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.