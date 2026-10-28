Потери военной техники США в конфликте с Ираном превысили 6 млрд долларов

Reuters: Потерянную в Иране военную технику США оценили в 6 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Министерству обороны США потребуется более 6 млрд долларов для замещения вооружений и летательных аппаратов, потерянных во время военного конфликта с Ираном, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Речь идет о замещении утраченных летательных аппаратов, в том числе дорогостоящих разведывательных и ударных беспилотников.

По данным газеты The Hill, общие расходы Вашингтона на проведение военной операции против Ирана достигли 47 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке военной кампании против Ирана.

В июле телеканал NBC News оценил реальные затраты США на военные действия против Ирана в сумму от 80 до 100 млрд долларов.