Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.0 комментариев
Грушко заявил о снижении политического и экономического веса Евросоюза
Грушко: Политический и экономический вес Евросоюза снижается
Заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что политический и экономический вес Европейского союза в мире неуклонно снижается, несмотря на нежелание западных политиков признавать эту новую реальность.
Грушко отметил, что многополярный мир уже сформировался, а остановить ход истории невозможно. По его словам, доля европейских стран в глобальной экономике упала с 21% в 2010 году до 14% в 2024 году, а в скором времени этот показатель достигнет 10%, передает РИА «Новости».
«Но сейчас они почему-то думают, что когда мы будем договариваться об условиях мира на Украине, мы будем спрашивать разрешение у европейцев. И эта проблема очень серьезная. Она связана уже с появлением многополярного мира, потому что мы видим, что он уже состоялся. Всё, он существует уже, течение истории невозможно остановить, это новая реальность. Удельный вес Европы снижается», – подчеркнул дипломат.
Замглавы ведомства добавил, что на Западе ошибочно представляют будущий мир как «глобус Евросоюза» или «глобус НАТО». Дипломат выразил уверенность в необходимости прихода к власти новых политических сил, способных адекватно оценивать текущую международную обстановку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Александр Грушко назвал поспешное признание европейскими политиками незаконного украинского правительства главной причиной скатывания страны в хаос.
Также Грушко рассказал о значительных усилиях Соединенных Штатов по выработке формулы долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
В воскресенье Грушко указал на фактическое исключение Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.