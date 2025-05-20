В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
Бастрыкин: Количество террористических преступлений с мигрантами выросло в 2,7 раза
Число преступлений террористической направленности с участием мигрантов увеличилось в 2,7 раза, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Для сравнения: в первом квартале 2025 года мигрантами совершено в 2,7 раза больше преступлений, чем в прошлом году», – цитирует Бастрыкина ТАСС.
Он добавил, что общее число преступлений, совершенных иностранцами в 2025 году, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В феврале Бастрыкин сообщал, что количество жалоб на мигрантов в России в 2024 году увеличилось в семь раз.