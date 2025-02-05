Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.10 комментариев
СК заявил о резком росте экстремизма и жалоб на мигрантов в России
Число жалоб россиян на мигрантов в Следственный комитет выросло в семь раз в 2024 году
На заседании расширенной коллегии Следственного комитета председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что количество жалоб на мигрантов в России в 2024 году увеличилось в семь раз, достигнув 701 обращения, что свидетельствует о росте общественного беспокойства по этому вопросу.
Бастрыкин заявил о заметном росте дерзких проявлений экстремизма со стороны иностранных граждан в России, сообщает ТАСС.
По его словам, это представляет серьезную угрозу общественной безопасности. Бастрыкин подчеркнул, что число преступлений экстремистского и террористического характера, совершаемых мигрантами, увеличилось. В 2024 году ими было совершено 253 преступления террористического характера.
Бастрыкин также отметил, что многие мигранты, замешанные в преступлениях, находятся на территории России незаконно, что позволяет им бесконтрольно перемещаться и систематически нарушать миграционное законодательство. Он подчеркнул необходимость усиления контроля за миграционными процессами в стране для обеспечения национальных интересов и безопасности граждан.
Кроме того, председатель СК сообщил о значительном увеличении количества жалоб от граждан на мигрантов в 2024 году. По его словам, число обращений в Следственный комитет по этой тематике выросло в семь раз – с 95 до 701. Эти обращения тщательно проверяются, и по каждому случаю принимаются необходимые меры. Бастрыкин подчеркнул, что резонансные дела мигрантов широко обсуждаются в информационном поле, вызывая запрос на установление порядка в области миграционных отношений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России получило полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за режим правонарушения.