МВД получило полномочия выдворять мигрантов

МВД сможет выдворять мигрантов без суда за нарушения законодательства

Tекст: Максим Попов

В России вступил в силу закон, который предоставляет Министерству внутренних дел полномочия принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает ТАСС. Ранее такие решения могли принимать только судьи или должностные лица погранслужбы при въезде в Россию.

Новые полномочия получат начальники и заместители глав территориальных органов МВД, а также руководители структурных подразделений по миграции и контролю за оборотом наркотиков.

Теперь за правонарушения, такие как несоблюдение правил въезда или нарушение режима пребывания, мигрантов смогут выдворять начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители. Закон также предусматривает возможность обжалования постановления о выдворении в суде в течение десяти дней с момента его получения. Подпись на постановлении будет являться подтверждением его получения.

Кроме выдворения мигрантов за пределы страны, закон вводит полномочия по помещению мигрантов в специальные учреждения на сорок восемь часов. Также устанавливается ответственность для физических и юридических лиц за оказание запрещенных услуг иностранным гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц.

Ранее сообщалось, что в прошлом году по решению судов из-за нарушений миграционного законодательства по решению судов Россию покинули свыше 80 тыс. мигрантов.



