Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.3 комментария
МВД получило полномочия выдворять мигрантов
МВД сможет выдворять мигрантов без суда за нарушения законодательства
МВД России получило полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за определенные правонарушения.
В России вступил в силу закон, который предоставляет Министерству внутренних дел полномочия принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает ТАСС. Ранее такие решения могли принимать только судьи или должностные лица погранслужбы при въезде в Россию.
Новые полномочия получат начальники и заместители глав территориальных органов МВД, а также руководители структурных подразделений по миграции и контролю за оборотом наркотиков.
Теперь за правонарушения, такие как несоблюдение правил въезда или нарушение режима пребывания, мигрантов смогут выдворять начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители. Закон также предусматривает возможность обжалования постановления о выдворении в суде в течение десяти дней с момента его получения. Подпись на постановлении будет являться подтверждением его получения.
Кроме выдворения мигрантов за пределы страны, закон вводит полномочия по помещению мигрантов в специальные учреждения на сорок восемь часов. Также устанавливается ответственность для физических и юридических лиц за оказание запрещенных услуг иностранным гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц.
Ранее сообщалось, что в прошлом году по решению судов из-за нарушений миграционного законодательства по решению судов Россию покинули свыше 80 тыс. мигрантов.