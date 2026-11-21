На острове Пхукет в Таиланде пропал 33-летний российский игрок в покер

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчина приехал на остров в феврале и снимал дом вместе с другом, однако несколько месяцев назад они разъехались. В последний раз он выходил на связь 22 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Во время последнего телефонного разговора с другом россиянин был напряженным. Он сообщил, что не может говорить из-за присутствия рядом посторонних людей, пообещал перезвонить и после этого исчез.

Зимой игрок получал хороший доход, но позже его финансовые дела ухудшились. Отмечается, что с 17 октября он также перестал появляться на профильных игровых форумах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее проживающий в Таиланде 17-летний россиянин Данила Горбунов пропал без вести по пути на встречу с друзьями.

Также исчезнувший криптоинвестор и боец тайского бокса из Петербурга был обнаружен мертвым среди невостребованных тел из-за ошибки местной полиции.

Кроме того, проживавший в Таиланде 34-летний мужчина перестал выходить на связь с близкими после получения от матери денег на оплату штрафа.