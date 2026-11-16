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    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 17:00 • Новости дня

    Путин поздравил теннисистку Андрееву с победой на Итоговом турнире WTA

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российской теннисистке Мирре Андреевой по случаю ее победы на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

    Глава государства отметил великолепную подготовку, мастерство и выдержку спортсменки, сообщает Кремль в Max. «Вы вдохновенно прошли всю сложную турнирную дистанцию, в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство, выдержку и волю», – говорится в поздравительной телеграмме Путина.

    Президент также подчеркнул, что Андреева своей яркой победой продолжила традиции отечественной теннисной школы, и пожелал ей новых успешных стартов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мирра Андреева заняла второе место в обновленном рейтинге WTA.

    В тот же день российская теннисистка одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в решающем матче Итогового турнира.

    В воскресенье Андреева победила американку Джессику Пегулу и вышла в финал соревнований.

    16 ноября 2026, 11:46 • Новости дня
    Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост

    Рогов: Уничтожение Крымского моста остается идеей фикс киевского режима

    Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Надо сделать так, чтобы у ВСУ вовсе не было возможности совершать атаки на Крымский мост, для этого мы и ведем спецоперацию, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии ОП Владимир Рогов. Он отметил, что ПВО сработала отлично и в ходе атаки украинских дронов в понедельник Крымский мост не получил критических повреждений.

    «Уничтожение Крымского моста остается идеей фикс для Владимира Зеленского. Дело в том, что это сооружение демонстрирует: Россия – это созидание, в то время как режим, пришедший к власти в Киеве после переворота, – это разрушение», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии.

    Он напомнил, что ранее противник направлял на мост десятки тысяч беспилотников, безэкипажные катера, а также пытался организовывать теракты. Все это делалось в том числе для создания невыносимых условий жизни для крымчан. «То есть противоборствующая сторона постоянно прощупывает момент, когда сможет нанести непоправимый – по их собственным оценкам – удар по Крымскому мосту», – указал собеседник.

    По его мнению, нынешняя активизация ВСУ неслучайна. На днях ожидается встреча лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне. «Украинская сторона в связи с этим пытается ослабить переговорные позиции Москвы и показать, что Россия якобы не достойна места в тройке ведущих держав», – уточнил Рогов. Кроме того, добавил он, в команде Зеленского считают, что ночь с воскресенья на понедельник – это удачный момент для медийного разгона.

    Между тем спикер допускает, что до 19 ноября противник может предпринять еще ряд ударов и диверсий. Как бы то ни было, ПВО сработала отлично, Крымский мост не получил критических повреждений. «Мы видим, что стянуты системы противовоздушной обороны, выставлена физическая защита – буи, сетки. Но все это – реакция на действия противника. Но надо сделать так, чтобы у ВСУ вовсе не было возможности совершать подобные атаки. Для этого мы и ведем спецоперацию», – подчеркнул собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что противник в последнее время методично бьет по мостам, ведущим в Крым. «Так, 7 ноября дроны атаковали переправу через Миус на трассе «Новороссия» в Ростовской области – сухопутном коридоре в Крым через Мариуполь и Мелитополь. 15 ноября на той же трассе в Неклиновском районе поврежден путепровод над железной дорогой», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    По его мнению, время выбрано неслучайно. «19 ноября в Шэньчжэне встречаются Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Киеву перед таким столом нужна картинка – у нас есть козыри на руках. Самый выгодный для заголовка объект на полуострове – мост… Его чинили после грузовика, восстанавливали после морских дронов. Починят и сейчас», – акцентировал военкор.

    Ранее ВСУ ударили по Крымскому мосту. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. «Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал он, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

    Движение по автомобильной части Крымского моста временно перекрыто в результате атаки украинских беспилотников, железнодорожное сообщение функционирует штатно, сообщило Министерство транспорта.

    Тем временем компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь, сообщила, что из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия»: Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на два часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).

    По данным Минобороны России, в ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Помимо Крыма, БПЛА были перехвачены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

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    15 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Переводчик Путина прокомментировал свою популярность в соцсетях

    Переводчик Путина отреагировал на свою популярность в соцсетях

    Tекст: Ольга Иванова

    Переводчик президента России Алексей Садыков прокомментировал свою популярность в социальных сетях после переговоров Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Мы делаем нашу работу. Я и мои друзья стараемся делать ее хорошо», – сказал он телеканалу «Звезда», передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером стали публиковать видео из Кремля и восхищаться профессионализмом и манерой Садыкова: он точно передавал интонации президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг российский лидер после встречи провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

    В январе Уиткофф выразил восхищение переводчиком российского лидера Алексеем Садыковым.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 00:15 • Новости дня
    Министр Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF

    Дегтярев призвал МОК наказать Канаду и IIHF за недопуск сборной России

    Министр Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия Международной федерации хоккея (IIHF) и Канады по недопуску российских хоккеистов на молодежный чемпионат мира должны получить жесткую оценку Международного олимпийского комитета (МОК), заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

    «Убеждены, что действия IIHF, Федерации хоккея Канады и правительства Канады должны получить самую жесткую оценку МОК, международных спортивных организаций и повлечь последствия для их статуса и права проводить международные соревнования», – заявил Дегтярев РИА «Новости».

    Он назвал аргументы IIHF о форс-мажоре несостоятельными. По его словам, федерация долгое время придерживалась дискриминационной позиции вопреки решению собственного арбитражного органа.

    Министр добавил, что решение CAS о допуске российских команд было ожидаемым, а у IIHF было время проработать перенос соревнований.

    Дегтярев сообщил, что Россия потребовала принять меры в отношении НОК и Федерации хоккея Канады. Он подчеркнул, что единственным правомерным решением был бы перенос турнира в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье молодежная сборная России по хоккею лишилась участия в ЧМ из-за визовых ограничений канадского правительства.

    В тот же день Федерация хоккея России решила обратиться в Международный олимпийский комитет для разрешения ситуации.

    В субботу Международная федерация хоккея (IIHF) подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на восстановление сборных России в правах.

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    16 ноября 2026, 03:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб провели обсуждение возможных форматов участия Европы в мирных переговорах по Украине.

    «Европа будет тесно участвовать в этом процессе в формате E5 + ЕС. В то же время мы обеспечим максимальную поддержку Украине и максимальное давление на Россию», – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

    Она подчеркнула, что Евросоюз продолжит оказывать Украине максимальную поддержку, одновременно наращивая давление на Россию.

    Глава ЕК выразила благодарность Финляндии за усилия по прекращению конфликта. Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения Евросоюза в преддверии Форума по расширению ЕС, сойдясь во мнении, что «более крупный и сильный Союз создаст более процветающую и независимую Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил об отсутствии контактов Москвы с выбранными в ЕС переговорщиками по урегулированию на Украине.

    Кремль также заявил об отсутствии планов менять состав российской делегации для участия в трехсторонних переговорах. В начале месяца замглавы МИД Александр Грушко объяснил реакцию Евросоюза на телефонный разговор Стубба и премьер-министра Норвегии Стере с президентом России Путиным.

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    16 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    Эксперт: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры

    Эксперт Кнутов: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры

    Эксперт: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атака ВСУ на Крымский мост, по которому в основном движутся легковые автомобили, преследует две цели – сорвать переговоры по урегулированию кризиса и спровоцировать Россию на неадекватные действия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «На минувшей неделе прошли трехсторонние переговоры в Абу-Даби. По заявлениям американских представителей, идет подготовка к новым контактам. Однако Украина не меняет своей тактики и параллельно этим процессам продолжает действовать, копируя тактику международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что только за последнее время произошла серия громких инцидентов: в частности, ВСУ ударили по портовой зоне Усть-Луги, в Петербурге подорвали автомобиль полковника ВВС и ПВО, а в Москве – машину журналиста. Теперь противник атаковал Крымский мост. «Сооружение не задействовано в переброске военных грузов. В основном по нему движутся легковые автомобили, и на Украине это прекрасно знают», – указал собеседник.

    Как полагает Кнутов, в своих действиях Киев преследует несколько целей. «Первая – сорвать переговоры, тем более что судьба участия европейцев еще не решена. А вторая – спровоцировать Россию на неадекватные действия», – детализировал он.

    «Украинская сторона надеется, что российская армия ошибется и ударит по объектам социальной инфраструктуры и мирным гражданам. Тогда оппоненты смогут использовать это для раскручивания уже известных провокационных нарративов: якобы с Москвой нельзя вести переговоры и стране нужно нанести стратегическое поражение, а для этого требуется ввод зарубежных контингентов на Украину», – описал эксперт логику киевских властей.

    Однако, как подчеркнул спикер, российский ответ представляет собой удары по объектам ВПК либо энергетики, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по логистике. Эта работа ведется планомерно и будет продолжена. «Кроме того, после атаки на Крымский мост специалисты изучат тактику применения БПЛА и выяснят, почему дронам удалось прорваться. Следует также ожидать усиления противовоздушной обороны в районе Крымского моста», – добавил он.

    Пока движение через мост перекрыто, людям следует следить за сообщениями региональных властей и не полагаться на слухи. «Возможно, стоит поднять вопрос о паромной переправе. Причем запускать ее нужно как можно скорее: это позволит свести к минимуму неудобства для граждан, пока идут восстановительные работы», – заключил Кнутов.

    Ранее ВСУ ударили по Крымскому мосту. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. «Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал он, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

    В Минтрансе также заявили о приостановке движения по автомобильной части Крымского моста. «Ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме», – говорится в сообщении ведомства.

    Тем временем компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь, сообщила, что из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия»: Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на два часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).

    По данным Минобороны России, в ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Помимо Крыма, БПЛА были перехвачены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

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    16 ноября 2026, 11:45 • Новости дня
    Каллас решила косвенно влиять на переговоры с Россией

    Каллас пообещала влиять на переговоры с Россией вопреки отстранению

    Каллас решила косвенно влиять на переговоры с Россией
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила намерение участвовать в формировании позиции Евросоюза на переговорах с Россией и США по Украине, несмотря на решение европейских лидеров не включать ее в официальную делегацию.

    Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза планирует использовать свои ресурсы для контроля за ходом обсуждения украинского урегулирования, передает ТАСС.

    «Лидеры, конечно, приняли такое решение – решать им. Но я провожу встречи министров иностранных дел каждый месяц, у меня эксперты в дипслужбе ЕС, которые знают эти переговоры, которые работали с Россией, поэтому я могу продолжать работать по сути переговоров, чтобы сохранять их фокус на этом», – заявила Каллас перед встречей глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

    По ее мнению, европейским странам необходимо требовать прекращения огня в качестве предварительного условия для начала переговорного процесса, а также полностью отказаться от обсуждения архитектуры безопасности в Европе.

    На саммите в Дублине 13 ноября лидеры ЕС утвердили техническую делегацию для переговоров в формате «ЕС+Е5», куда вошли представители Еврокомиссии, Евросовета, Германии, Франции, Италии, Польши и Британии. Дипломатическая служба Каллас в эту группу не попала.

    Итальянский эксперт Андреа Бьянки отметил, что Евросоюз утратил дипломатические навыки и не способен сформировать адекватную позицию для диалога с Москвой или назначить приемлемого для всех переговорщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Брюсселе усомнились в компетентности главы европейской дипломатии Каи Каллас.

    В пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснили причины отсутствия Каи Каллас в переговорной группе.

    Глава европейской дипломатии призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности.

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    16 ноября 2026, 07:27 • Новости дня
    Мирра Андреева стала второй ракеткой мира

    Мирра Андреева поднялась на вторую строчку мирового рейтинга WTA

    Мирра Андреева стала второй ракеткой мира
    @ Gregory Bull/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на одну позицию и заняла второе место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

    Первой ракеткой мира остается представительница Казахстана Елена Рыбакина, передает ТАСС.

    Ранее Андреева, одержав победу над Элиной Свитолиной в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации, обошла в рейтинге белоруску Арину Соболенко, которая опустилась на третье место.

    В первую сотню рейтинга также входят россиянки Диана Шнайдер (11-е место), Анна Калинская (26-е), Екатерина Александрова (32-е), Людмила Самсонова (40-е) и Алина Корнеева (79-е).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Украины Элиной Свитолиной в решающем матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации в США.

    В воскресенье Андреева победила американку Джессику Пегулу на дебютном итоговом турнире Женской теннисной ассоциации в Индиан-Уэллсе.

    В пятницу представительница Чехии Каролина Мухова из-за проблем с желудком снялась с матча группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации против Андреевой.

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    15 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Захарова ответила на сообщения о возможном закрытии границы Эстонии с Россией

    Россия проверит достоверность сообщений Эстонии о закрытии границ

    Захарова ответила на сообщения о возможном закрытии границы Эстонии с Россией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны проверить на достоверность информацию о возможном закрытии границы Эстонией.

    «Проверим все это на достоверность», – заявила Захарова РИА «Новости».

    Дипломат добавила: если подобные планы реальны, то «они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Эстонии Игорь Таро заявил о планах правительства принять решение о полном закрытии границы с Россией.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о закрытии всех пунктов пропуска на российской границе с 1 декабря. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поручил МВД и аппарату правительства подготовить меры на этот случай.

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    16 ноября 2026, 01:03 • Новости дня
    Россиянка Андреева выиграла дебютный для себя Итоговый турнир WTA

    Андреева победила Свитолину в финале Итогового турнира WTA

    Россиянка Андреева выиграла дебютный для себя Итоговый турнир WTA
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Украины Элиной Свитолиной в решающем матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в США.

    В финале соревнований в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла Свитолину со счетом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила один час 48 минут, передает РИА «Новости».

    Девятнадцатилетняя Андреева стала самой молодой победительницей Итогового турнира WTA и первой россиянкой, завоевавшей этот титул с 2004 года, когда трофей достался Марии Шараповой.

    За победу на всех этапах Андреевой вручат эксклюзивный спортивный родстер Mercedes-AMG SL 55 4MATIC фиолетового цвета и призовые 3,37 млн долларов (около 276 млн рублей).

    По итогам текущего сезона Андреева впервые в карьере поднимется на вторую строчку мирового рейтинга, заработав 1500 рейтинговых очков.

    До этого представительница России играла в финале Итогового турнира в 2012 году. Свитолина выигрывала данные соревнования в 2018 году и доходила до финала в 2019 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье теннисистка Андреева вышла в финал одиночного разряда на турнире WTA в Индиан-Уэллсе. В субботу украинская спортсменка Свитолина пробилась в полуфинал соревнований. Во вторник Андреева одержала победу над представительницей Украины в стартовом матче Итогового турнира.

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    16 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    МИД КНР подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября

    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В МИД КНР подтвердили трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, КНР и США в Шэньчжэне.

    «Девятнадцатого ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – следует из сообщения представителя МИД КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности по трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и президента США в Шэньчжэне.

    Reuters узнало, что Китай выступил против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую встречу лидеров России, Китая и США одним из важнейших событий начала XXI века.

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    16 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против 12 управляющих российскими НПЗ компаний

    Евросоюз утвердил санкции против 12 российских НПЗ и «Русхимальянса»

    ЕС ввел санкции против 12 управляющих российскими НПЗ компаний
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совет Евросоюза принял постановление о введении санкций в отношении 12 российских компаний, управляющих нефтеперерабатывающими заводами, а также оператора строящегося СПГ-комплекса в Усть-Луге.

    Ограничения затронули структуры «Газпром нефти», которые управляют Московским и Омским НПЗ, а также предприятие «Газпром нефтехим Салават», передает ТАСС со ссылкой на «Официальный журнал Евросоюза».

    В санкционный список также вошли «Киришинефтеоргсинтез», ТАИФ-НК, Хабаровский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы, «Орскнефтеоргсинтез», Ильский НПЗ и Новошахтинский завод нефтепродуктов. Кроме того, ограничения коснулись ООО «Енисей» в Коми и компании «Балчуг-петролеум», управляющей заводом в Марий Эл.

    В пояснениях к документу указано, что меры приняты из-за значимости энергетического сектора для доходов российского бюджета. Регламент вступает в силу в день публикации.

    Дополнительные европейские санкции введены против компании «Русхимальянс», выступающей оператором комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге Ленинградской области, и ее акционера «Русгаздобычи». Этот интегрированный комплекс на паритетных началах реализуется Газпромом и «Русгаздобычей», к концу июня его готовность оценивалась в 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу страны Европейского союза запланировали утвердить более ста новых ограничительных мер в отношении российских банков и энергетических компаний.

    Летом глава дипломатии ЕС Кая Каллас анонсировала включение нефтеперерабатывающих заводов в России и Белоруссии в 21-й пакет антироссийских санкций.

    В июне председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил о завершении строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге на 80%.

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    16 ноября 2026, 00:22 • Новости дня
    Названо самое востребованное направление у российских туристов на Новый год

    Азия стала востребованным новогодним направлением у туристов из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор туроператора «Арт-тур» и соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов заявил, что наиболее востребованными новогодними направлениями стали Таиланд, Вьетнам и Индонезия.

    Среди зарубежных направлений основной спрос сместился в сторону Азии, следом идут страны Ближнего Востока, прежде всего ОАЭ, а также Шри-Ланка и островные курорты Индийского океана, передает ТАСС.

    «В этом году мы наблюдаем заметное смещение спроса в сторону более позднего бронирования новогодних поездок», – отметил Арутюнов.

    По его словам, если раньше активные продажи на праздничные даты начинались в начале сентября, то сейчас существенное оживление наступило в октябре–ноябре. Туристы откладывают решение о покупке тура в расчете на более выгодные предложения ближе к вылету.

    При этом раннее бронирование не всегда означает самую низкую цену, а покупка в последний момент не гарантирует экономии. Ближе к Новому году отели могут предлагать специальные тарифы, однако при высоком спросе стоимость оставшихся вариантов существенно возрастает.

    Некоторые популярные гостиницы в ОАЭ, на Мальдивах и в странах Азии уже полностью распроданы на праздничные даты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новогодние каникулы назвали самым востребованным временем для путешествий. В октябре глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила об отсутствии ожиданий горящих туров на Новый год.

    В 2025 году Китай впервые вошел в пятерку самых популярных зарубежных направлений для новогодних поездок россиян.

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    16 ноября 2026, 14:04 • Новости дня
    Путин назвал неоколониальные амбиции Запада препятствием для справедливого мира

    Путин: Неоколониальные амбиции Запада мешают справедливой мировой системе

    Путин назвал неоколониальные амбиции Запада препятствием для справедливого мира
    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Неоколониальные амбиции западных государств остаются серьезным препятствием для построения справедливой международной системы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Все больше стран выступает за построение справедливой, демократической системы международных отношений, основывающейся на принципах многополярности и подлинного равноправия. Серьезным препятствием для достижения этой цели остаются неоколониальные амбиции ряда западных государств», – говорится в его обращении к участникам Генассамблеи движения «За свободу наций», опубликованном на сайте Кремля.

    По словам Путина, бывшие метрополии пытаются сохранить контроль над экономиками стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также вмешиваться в их внутренние дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о неприятии Россией любых проявлений неоколониализма.

    В начале месяца президент России Владимир Путин заявил о сложном процессе формирования более справедливого многополярного мира.

    В прошлом месяце глава государства напомнил слова первого президента Буркина-Фасо Тома Санкары о западной долговой кабале как форме неоколониализма.


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    16 ноября 2026, 06:59 • Новости дня
    Россия сократила поставки газа в Турцию

    ТАСС: Поставки российского газа в Турцию за девять месяцев снизились на 18%

    Россия сократила поставки газа в Турцию
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия по итогам января – сентября 2026 года сократила трубопроводные поставки газа в Турцию на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

    Согласно подсчетам ТАСС на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции, в сентябре страна импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 968 млн куб. м газа.

    Всего в январе – сентябре прокачка российского газа в Турцию достигла 13,1 млрд куб. м.

    Ранее глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар объяснил сокращение закупок природного газа у России его высокой стоимостью, но отметил, что Анкара не собирается прекращать торговлю с Москвой. «Газпром» на фоне этих заявлений турецкой стороны привел данные о росте трубопроводных поставок в республику осенью текущего года. За первые пять дней ноября объем газа, поставленного турецким потребителям, почти в четыре раза превысил значения за аналогичный период октября и сентября. Совокупные поставки «Газпрома» в Турцию за октябрь выросли по отношению к сентябрю на 78%.

    За 2025 год прокачка российского газа в Турцию достигла 21,16 млрд куб. м.

    Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м в год, общая протяженность – 1 213 км. Экспортный газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее объемы поставок российского трубопроводного газа турецким потребителям увеличились почти в четыре раза.

    Также объем транзита российского природного газа по европейской нитке трубопровода «Турецкий поток» снизился на 4%.

    Кроме того, объем прокачки российского газа на турецкий рынок заметно уменьшился.

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    16 ноября 2026, 01:31 • Новости дня
    Восемь сфер деятельности предложили средние зарплаты более 500 тыс. рублей

    Зарплаты в российском морском рыбоводстве превысили 1,35 млн рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    В январе – августе самые высокие зарплаты в России зафиксированы в сфере морского пастбищного рыбоводства, где средний доход сотрудников составил 1,35 млн рублей в месяц.

    Специалисты этой отрасли занимаются выловом рыбы, выращенной в морских водоемах из мальков. За первые восемь месяцев года средняя зарплата в секторе достигла 1,35 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики.

    В число наиболее прибыльных сфер вошли и финансовые профессии. Управляющие пенсионными резервами в среднем получали 721 тыс. рублей, а управляющие ценными бумагами – 645 тыс. рублей.

    В холдинговых компаниях зарплаты составили 529 тыс. рублей, в сфере перестрахования – 528 тыс. рублей. Доходы управляющих инвестфондами находились на уровне 518 тыс. рублей, а операторов лотерей – 513 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по состоянию на начало ноября сотрудники 12 отраслей российской экономики получали среднюю зарплату выше 150 тыс. рублей. В октябре средняя заработная плата свыше 150 тыс. рублей была зафиксирована в семи субъектах страны.

    В сентябре морское пастбищное рыбоводство оказалось единственной отраслью российской экономики со средней зарплатой выше 1 млн рублей.

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