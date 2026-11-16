Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.14 комментариев
МИД констатировал отсутствие признаков деэскалации вокруг Ирана
МИД: Россия не видит признаков деэскалации конфликта вокруг Ирана
Россия не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Ирана и выступает за дипломатическое разрешение конфликта, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
«Пока мы, к сожалению, не видим признаков деэскалации. Возможное возобновление военных действий нанесет огромный ущерб всем странам региона – и Ирану, и соседним странам Персидского залива», – приводит его слова РИА «Новости».
Замглавы ведомства добавил, что Москва выступает против военного сценария и поддерживает решение конфликта дипломатическим путем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую среду МИД не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий.
В начале месяца ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран до урегулирования ситуации.
В прошлом месяце постпред при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии альтернатив дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана.