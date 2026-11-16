МИД констатировал отсутствие признаков деэскалации вокруг Ирана

МИД: Россия не видит признаков деэскалации конфликта вокруг Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

«Пока мы, к сожалению, не видим признаков деэскалации. Возможное возобновление военных действий нанесет огромный ущерб всем странам региона – и Ирану, и соседним странам Персидского залива», – приводит его слова РИА «Новости».

Замглавы ведомства добавил, что Москва выступает против военного сценария и поддерживает решение конфликта дипломатическим путем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую среду МИД не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий.

В начале месяца ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран до урегулирования ситуации.

В прошлом месяце постпред при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии альтернатив дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана.