NBC News: Трамп полетит в Азию на подаренном Катаром самолете

Tекст: Дарья Григоренко

Американские чиновники сомневаются, что борт был полностью переоборудован для обеспечения безопасности, пишет NBC News. В июле Трамп был вынужден тайно возвращаться из Турции на военном самолете из-за угрозы со стороны Ирана. После этого американский лидер обещал, что катарский самолет пройдет полную модернизацию примерно за месяц или два, чтобы летать на любую территорию.

Однако уже в сентябре президент США без проблем летал на новом самолете в Ирландию, а в октябре регулярно использовал его во время предвыборных поездок. Источники отмечают, что самолет прошел лишь периодическое техническое обслуживание и получил косметические улучшения интерьера.

«Мы не комментируем конкретные обновления или модификации Air Force One», – заявил высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, власти поддерживают постоянную готовность борта к безопасному выполнению задач президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп поехал в азиатское турне для участия в трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

В июле администрация американского лидера разослала в суд повестки авторам материала об уязвимостях подаренного Катаром нового борта номер один.

Летом новый самолет назвали обладающим меньшими возможностями по сравнению с прежним.