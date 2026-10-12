12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.0 комментариев
Москва выразила озабоченность решением США переименовать ИИ в «суперинтеллект»
МИД: Попытки США переименовать ИИ в «суперинтеллект» вызвали озабоченность
Россия озабочена попытками США переименовать понятие «искусственный интеллект» в «суперинтеллект», заявил замглавы МИД Александр Алимов.
«Настойчивые попытки американской администрации подменить данной формулировкой общепринятую и понятную терминологию вызывают озабоченности», – заявил Алимов.
По его словам, этот шаг свидетельствует об отходе от принципа человекоцентричности, который подразумевает сохранение контроля человека над важными решениями. Алимов добавил, что действия Вашингтона направлены на упрочение технологического господства США и «победу в гонке ИИ», отмечает РИА «Новости».
Замглавы МИД подчеркнул, что такой подход ведет к концентрации технологий и ресурсов в руках узкого круга стран и корпораций, а цифровое неравенство только усугубляется.
Россия придерживается иного подхода, основанного на Уставе ООН, и выступает за равный доступ к технологиям, сокращение цифрового неравенства и противодействие «технологическому колониализму», заключил дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду госсекретарь США Марко Рубио призвал называть ИИ суперинтеллектом.
Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.
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