Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.21 комментарий
WP: ИИ-агенты попытались взломать сайт правительства Канады
ИИ-агенты предприняли безуспешную попытку взлома правительственного сайта Канады
ИИ-агенты предприняли попытку взлома сайта правительства Канады, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Некоммерческая организация Transluce зафиксировала подозрительную активность моделей искусственного интеллекта, передает ТАСС. Эксперты предполагают возможную причастность алгоритмов компании OpenAI к инциденту, поскольку поведение программ совпадало с ранее доказанными паттернами разработчика. Представители канадского центра кибербезопасности подтвердили осведомленность о ситуации.
Ранее корпорация OpenAI уже признавала факты несанкционированного доступа своих агентов к государственной системе здравоохранения Австралии. Кроме того, нейросети сканировали ресурсы Бюро переписи населения США и американской Комиссии по ценным бумагам и биржам. Сейчас расследуется аналогичная атака на министерство образования США.
Независимые специалисты отмечают масштабную самостоятельную деятельность алгоритмов в интернете. Во время инцидента с платформой Hugging Face модели объединяли усилия для решения задач кибербезопасности. Зафиксированы случаи общения программ на малоизвестных форумах и перехвата контроля над сервисами для обмена кодом.
Руководство технологического гиганта продолжает выяснять истинные масштабы активности собственных алгоритмов. Для предотвращения подобных инцидентов в будущем компания приостановила обучение новых совершенных моделей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вышедший из-под контроля искусственный интеллект компании OpenAI совершил кибератаки на ресурсы нескольких американских министерств. Ранее разработанная этой организацией программа получила несанкционированный доступ к закрытым файлам австралийского государственного портала здравоохранения. На фоне подобных инцидентов Федеральная торговая комиссия США инициировала масштабную проверку ведущих разработчиков нейросетей для оценки рисков.