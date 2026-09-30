Магнитные бури в октябре 2026 года: прогноз по дням и опасные даты

Tекст: Ольга Никитина

Главное – кратко

По состоянию на конец сентября 2026 года главным предварительным периодом повышенной геомагнитной активности считается 21–24 октября.

Самая заметная дата в текущем 27-дневном прогнозе NOAA – 22 октября. На этот день ожидается максимальный суточный Kp около 5, то есть уровень G1 – слабая магнитная буря.

На 4–6 октября NOAA прогнозирует Kp около 4. Это повышенная геомагнитная активность, но формально еще не магнитная буря по шкале NOAA.

На 21 октября предварительно ожидается Kp 4, на 22 октября – Kp 5, на 23–24 октября – снова Kp 4.

С 25 по 30 октября 45-дневный прогноз NOAA пока показывает низкие значения планетарного индекса Ap. 31 октября возможен небольшой рост активности, но признаков сильной бури G3–G5 в текущем долгосрочном прогнозе нет.

Главное ограничение такого календаря – срок прогноза. Солнечные вспышки и направленные к Земле выбросы корональной массы способны заметно изменить геомагнитную обстановку уже после публикации месячного прогноза. Поэтому даты лучше перепроверять за 1–3 дня.

Прогноз магнитных бурь на октябрь 2026 года

По текущему 27-дневному прогнозу NOAA большая часть октября выглядит сравнительно спокойной.

С 1 по 3 октября ожидается Kp около 2.

4, 5 и 6 октября индекс может подняться примерно до 4.

7–8 октября прогнозируется Kp около 3.

9–10 октября – около 2.

С 11 по 14 октября – около 3.

С 15 по 20 октября – в основном около 2.

Затем ожидается второе и более заметное окно активности.

21 октября – Kp около 4.

22 октября – Kp около 5.

23–24 октября – Kp около 4.

Таким образом, сейчас прогноз выделяет два основных периода:

4–6 октября – геомагнитные возмущения;

21–24 октября – наиболее активный период месяца.

Из них только 22 октября в нынешнем прогнозе достигает порога полноценной магнитной бури.

Календарь магнитных бурь в октябре по дням

1–3 октября – предварительно спокойная геомагнитная обстановка, Kp около 2.

4–6 октября – повышение активности примерно до Kp 4. Это уже заметное возмущение магнитосферы, но еще не уровень G1.

7–8 октября – снижение до Kp около 3.

9–10 октября – спокойные значения около Kp 2.

11–14 октября – небольшое повышение, Kp около 3.

15–20 октября – предварительно спокойный период, в основном Kp около 2.

21 октября – возможный рост до Kp 4.

22 октября – потенциальный максимум месяца, Kp около 5, возможна слабая магнитная буря G1.

23–24 октября – Kp около 4, то есть возмущенная магнитосфера.

25–30 октября – 45-дневный прогноз пока показывает низкие значения Ap, признаков серьезной геомагнитной активности не видно.

31 октября – в 45-дневном прогнозе Ap повышается до 10, что может означать небольшой рост активности, но пока не выглядит как прогноз сильной магнитной бури.

Когда ожидаются самые сильные магнитные бури

По состоянию на конец сентября наиболее заметной датой выглядит 22 октября.

NOAA дает на этот день:

планетарный A-индекс около 20;

максимальный Kp около 5.

Kp 5 соответствует первой ступени шкалы геомагнитных бурь NOAA – G1, Minor, или слабая буря.

Сильных бурь уровня G3, G4 или G5 текущий долгосрочный прогноз на октябрь не показывает.

Но это не означает, что такие события уже можно окончательно исключить.

Если на Солнце произойдет мощная вспышка с выбросом корональной массы в направлении Земли, прогноз на конкретные даты может быстро измениться.

Именно поэтому долгосрочный календарь лучше воспринимать как ориентир, а не как окончательное расписание магнитных бурь на весь месяц.

Магнитные бури 4–6 октября

Первое заметное окно геомагнитной активности ожидается в начале месяца.

В 27-дневном прогнозе NOAA:

4 октября – Kp 4;

5 октября – Kp 4;

6 октября – Kp 4.

Формулировка здесь важна.

Kp 4 – это возмущенная магнитосфера, но еще не магнитная буря по официальной шкале NOAA.

Буря начинается с Kp 5.

Поэтому называть 4–6 октября «сильной трехдневной магнитной бурей» по текущим данным неправильно.

Дополнительный 45-дневный прогноз Ap показывает повышенную активность также 2–4 октября. Поскольку этот продукт использует другой индекс и другую методику прогноза, даты не обязаны полностью совпадать с 27-дневным прогнозом Kp.

Ближе к началу октября этот период стоит проверить уже по трехсуточному прогнозу.

Магнитная буря 21–24 октября

Второй период выглядит заметнее.

По текущему прогнозу:

21 октября – Kp 4;

22 октября – Kp 5;

23 октября – Kp 4;

24 октября – Kp 4.

Таким образом, потенциальный пик приходится на 22 октября.

Если прогноз сохранится, в этот день возможна слабая геомагнитная буря уровня G1.

Дни 21, 23 и 24 октября сейчас выглядят скорее как периоды повышенной активности вокруг основного максимума.

45-дневный прогноз Ap также показывает рост активности в этот период:

21 октября – Ap 15;

22 октября – Ap 20;

23 октября – Ap 15;

24 октября – Ap 12.

Совпадение двух прогнозных продуктов делает 21–24 октября главным периодом, за которым стоит следить, но окончательно уровень события станет понятнее только ближе к этим датам.

Какая магнитная буря ожидается 22 октября

На данный момент – G1, слабая.

Kp 5 является порогом первой категории геомагнитной бури по шкале NOAA.

Дальше уровни распределяются так:

Kp 6 – G2, умеренная буря;

Kp 7 – G3, сильная;

Kp 8 – G4, тяжелая;

Kp 9 – G5, экстремальная.

То есть прогноз на 22 октября пока находится на самой нижней ступени официальной шкалы геомагнитных бурь.

Будут ли магнитные бури в конце октября

На период после 24 октября текущий прогноз выглядит спокойнее.

45-дневный прогноз NOAA дает:

25–30 октября – Ap около 5;

31 октября – Ap около 10.

Это пока не указывает на серьезную магнитную бурю.

31 октября возможен небольшой рост активности по сравнению с предыдущими днями, однако говорить о магнитной буре на эту дату сейчас оснований нет.

Кроме того, прогноз на конец месяца особенно далек по времени, поэтому его вероятность измениться выше, чем у первых октябрьских дат.

Что означает индекс Kp

Kp – планетарный индекс геомагнитной активности.

Он показывает степень возмущения магнитного поля Земли и используется специалистами космической погоды для оценки геомагнитной обстановки.

Индекс изменяется от 0 до 9.

В упрощенном виде значения можно понимать так:

Kp 0–3 – спокойная или сравнительно небольшая активность;

Kp 4 – возмущенная магнитосфера, но еще ниже порога магнитной бури;

Kp 5 – начало магнитной бури, уровень G1;

Kp 6 – G2;

Kp 7 – G3;

Kp 8 – G4;

Kp 9 – G5.

Поэтому разница между Kp 4 и Kp 5 принципиальна.

Kp 4 – это магнитная буря или нет

Нет.

В официальной шкале NOAA значения Kp от 0 до 4 находятся ниже уровня геомагнитной бури.

Категория G1 начинается с Kp 5.

Поэтому если прогноз говорит Kp 4, корректные формулировки:

геомагнитное возмущение;

повышенная геомагнитная активность;

возмущенная магнитосфера.

Фраза «магнитная буря Kp 4» технически некорректна.

Чем отличаются G1, G2, G3, G4 и G5

Шкала NOAA описывает силу геомагнитных бурь.

G1 – слабая буря, соответствует Kp 5.

G2 – умеренная, Kp 6.

G3 – сильная, Kp 7.

G4 – тяжелая, примерно Kp 8.

G5 – экстремальная, Kp 9.

Шкала создавалась прежде всего для оценки возможного влияния космической погоды на технологические системы.

При повышенной геомагнитной активности могут возникать эффекты для:

энергетических систем;

спутников;

радиосвязи;

навигации;

высокоширотной авиации;

видимости полярных сияний.

Что такое индекс Ap

В прогнозах космической погоды можно встретить не только Kp, но и Ap.

Ap – планетарный индекс, характеризующий средний уровень геомагнитной активности за сутки.

Поэтому 27-дневный прогноз Kp и 45-дневный прогноз Ap могут показывать немного отличающиеся окна повышенной активности.

Это не обязательно противоречие.

Индексы связаны с одной геомагнитной обстановкой, но описывают ее по-разному.

Для обычного читателя проще ориентироваться на Kp, поскольку именно его напрямую связывают со шкалой G1–G5.

Насколько точен прогноз магнитных бурь на месяц

Месячный прогноз – предварительный.

Он полезен, чтобы увидеть возможные повторяющиеся периоды активности, но не способен заранее точно учесть все события на Солнце.

Геомагнитная буря может быть связана, например, с корональным выбросом массы.

Если выброс произойдет через две недели после составления месячного календаря, исходный прогноз очевидно не мог заранее знать его точные характеристики и направление.

После регистрации выброса специалисты оценивают:

его скорость;

направление;

вероятность столкновения с Землей;

ожидаемое время прихода;

параметры солнечного ветра.

Поэтому краткосрочный прогноз обычно существенно информативнее месячного.

Почему прогноз магнитных бурь постоянно меняется

Потому что космическая погода динамична.

Даже мощная солнечная вспышка не обязательно вызовет сильную бурю на Земле.

Важно, куда направлен выброс плазмы и с какой скоростью он движется.

Кроме того, существенную роль играет ориентация межпланетного магнитного поля при приближении потока к Земле.

Из-за этого возможны ситуации, когда:

прогнозируемая буря оказывается слабее;

буря начинается позже;

событие проходит почти незаметно;

наоборот, прогноз быстро усиливают перед приходом выброса.

Поэтому календарь на месяц нужно регулярно обновлять.

Когда прогноз магнитной бури становится надежнее

Практически полезнее всего следить за прогнозом за несколько дней до предполагаемой даты.

NOAA регулярно публикует:

текущие показатели космической погоды;

трехсуточный прогноз;

предупреждения и оповещения;

данные о солнечном ветре;

прогноз Kp.

Российская Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН также публикует текущую геомагнитную обстановку, трехсуточный прогноз и месячные оценки.

Для читателя это означает простое правило: если в месячном календаре отмечено 22 октября, окончательный прогноз лучше проверить примерно 19–21 октября.

Где смотреть актуальный прогноз магнитных бурь

Для проверки лучше использовать первичные научные и метеорологические источники.

NOAA Space Weather Prediction Center

Американский центр прогнозирования космической погоды публикует:

планетарный Kp;

трехсуточный прогноз;

27-дневный прогноз;

45-дневный прогноз Ap;

предупреждения о геомагнитных бурях;

параметры солнечного ветра.

Именно NOAA использует международно известную шкалу геомагнитных бурь G1–G5.

Лаборатория солнечной астрономии

Российская Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН публикует прогноз Kp для средних широт, оценки вероятности магнитных бурь, прогноз Ap и данные солнечной активности.

Для российского читателя этот источник удобен еще и тем, что часть прогнозных материалов представлена с учетом московского времени.

Как магнитные бури влияют на технику

Геомагнитные бури – реальное физическое явление, последствия которого прежде всего хорошо известны для технологических систем.

При сильной активности возможны:

колебания в энергосистемах;

дополнительные токи в протяженных проводящих системах;

нарушения высокочастотной радиосвязи;

снижение точности спутниковой навигации;

влияние на работу спутников;

расширение зоны видимости полярных сияний.

Чем выше уровень G, тем серьезнее потенциальные технологические последствия.

Для G1 они обычно незначительны.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Тема влияния геомагнитной активности на человека остается предметом исследований.

Некоторые наблюдательные работы находят статистические связи между геомагнитными возмущениями и отдельными сердечно-сосудистыми показателями, однако результаты исследований неоднородны, а причинно-следственная связь и возможные механизмы остаются предметом научной дискуссии. Новые обзоры также подчеркивают ограничения имеющихся данных.

Некоторые люди сообщают о головной боли, нарушении сна, слабости или изменении самочувствия в периоды магнитных бурь.

Но такие симптомы неспецифичны.

Они могут быть связаны с:

недосыпом;

стрессом;

инфекцией;

изменением артериального давления;

обезвоживанием;

переутомлением;

другими заболеваниями.

Поэтому плохое самочувствие нельзя автоматически объяснять магнитной бурей.

Магнитные бури и давление

Самостоятельно менять лечение артериальной гипертензии из-за календаря магнитных бурь не нужно.

Если врач рекомендовал регулярно измерять давление, следует придерживаться обычного режима контроля.

Лекарства принимают так, как их назначил врач.

Нельзя:

заранее увеличивать дозу;

отменять препарат;

пить дополнительное средство «от магнитной бури»;

менять схему лечения без медицинской рекомендации.

Ориентироваться нужно на реальные показатели давления и симптомы.

Что делать метеозависимым людям

Специальной доказанной «профилактики магнитных бурь» для здорового человека нет.

Полезнее придерживаться обычных правил, которые помогают поддерживать хорошее самочувствие:

нормально спать;

соблюдать привычный режим дня;

пить достаточно жидкости;

регулярно есть;

не злоупотреблять алкоголем;

избегать чрезмерной нагрузки при плохом самочувствии;

принимать назначенные лекарства в обычном режиме;

контролировать давление, если это рекомендовал врач.

Человеку с хроническим заболеванием полезнее иметь согласованный с врачом план действий при ухудшении состояния, чем ориентироваться исключительно на Kp.

Нужно ли заранее пить таблетки перед магнитной бурей

Нет.

Не существует универсального лекарства, которое нужно профилактически принимать здоровому человеку перед повышением геомагнитной активности.

Тем более нельзя самостоятельно принимать или увеличивать дозы:

гипотензивных средств;

успокоительных;

обезболивающих;

антикоагулянтов;

сердечных препаратов.

Если лекарство назначено постоянно, его принимают по обычной схеме.

Когда нужно обращаться к врачу

Опасные симптомы нельзя объяснять «магнитной бурей» и ждать, пока она закончится.

Срочная медицинская помощь нужна при таких признаках, как:

сильная или необычная боль в груди;

выраженная одышка;

потеря сознания;

внезапная необычно сильная головная боль;

внезапное нарушение речи;

внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги, особенно с одной стороны;

внезапные нарушения зрения или координации.

При таких симптомах важна скорость обращения за медицинской помощью независимо от геомагнитного прогноза.

Почему нельзя списывать сильную головную боль на магнитную бурю

Потому что внезапная необычная головная боль может быть симптомом серьезного состояния.

Особенно насторожить должны одновременные:

нарушения речи;

слабость одной стороны тела;

онемение;

изменение зрения;

потеря равновесия;

спутанность сознания.

Такие признаки относятся к возможным симптомам инсульта и требуют экстренной оценки.

Календарь магнитных бурь не должен задерживать обращение к врачу.

Кратко: магнитные бури в октябре 2026 года

По предварительному прогнозу NOAA повышенная геомагнитная активность в октябре 2026 года возможна 4–6 октября и 21–24 октября.

На 4–6 октября прогнозируется Kp около 4 – это геомагнитное возмущение, но еще не полноценная магнитная буря.

Главная предварительная дата месяца – 22 октября. Сейчас на этот день прогнозируется Kp около 5, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1.

21, 23 и 24 октября ожидается Kp около 4.

На 25–30 октября долгосрочный прогноз пока показывает низкую активность, а 31 октября возможен небольшой рост Ap.

Поскольку долгосрочные прогнозы космической погоды меняются, все даты нужно перепроверять за 1–3 дня.

Вопросы и ответы

Когда будут магнитные бури в октябре 2026 года?

Предварительно повышенная геомагнитная активность ожидается 4–6 и 21–24 октября. Возможная слабая магнитная буря G1 сейчас прогнозируется на 22 октября.

Какая магнитная буря ожидается 22 октября?

Предварительный прогноз NOAA дает Kp около 5. Это соответствует слабой магнитной буре G1.

Будет ли магнитная буря 4 октября?

Сейчас прогнозируется Kp около 4. Это повышенная геомагнитная активность, но формально ниже уровня магнитной бури.

Будет ли магнитная буря 5 октября?

Предварительный прогноз также показывает Kp около 4 – геомагнитное возмущение без достижения порога G1.

Будет ли магнитная буря 6 октября?

На 6 октября NOAA также прогнозирует максимальный Kp около 4.

Будут ли сильные магнитные бури в октябре?

В текущем долгосрочном прогнозе бурь уровня G3–G5 нет. Максимальное прогнозируемое значение пока составляет примерно Kp 5, то есть G1. Но прогноз может измениться после новых событий на Солнце.

Что означает Kp 4?

Это возмущенная геомагнитная обстановка, но еще не магнитная буря по шкале NOAA.

Что означает Kp 5?

Kp 5 соответствует первой категории геомагнитной бури – G1.

Что сильнее – G1 или G5?

G5. Шкала идет от G1 – слабой магнитной бури – до G5 – экстремальной.

Когда прогноз магнитных бурь становится точнее?

Наиболее полезно проверять краткосрочные данные за один–три дня до интересующей даты. Тогда уже можно учитывать текущую солнечную активность, солнечный ветер и зарегистрированные выбросы плазмы.

Где смотреть магнитные бури?

В NOAA Space Weather Prediction Center и в российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН/ИСЗФ СО РАН.

Может ли прогноз на октябрь измениться?

Да. Особенно это касается второй половины месяца. Мощная вспышка или выброс корональной массы способны изменить прогноз уже после публикации долгосрочного календаря.

Могут ли магнитные бури вызвать головную боль?

Некоторые люди связывают ухудшение самочувствия с геомагнитными событиями, а отдельные исследования находят статистические ассоциации с некоторыми показателями здоровья. Но данные остаются неоднозначными, поэтому головную боль нельзя автоматически объяснять магнитной бурей.

Что делать во время магнитной бури?

Соблюдать обычный режим сна и отдыха, пить достаточно жидкости, принимать назначенные лекарства по обычной схеме и ориентироваться на реальные симптомы. Специальных таблеток «от магнитных бурь» для профилактического приема нет.

Нужно ли измерять давление во время магнитной бури?

Если врач рекомендовал контролировать артериальное давление, стоит продолжать делать это в обычном режиме. Самостоятельно менять дозы лекарств из-за прогноза Kp не следует.

Предварительный прогноз магнитных бурь на октябрь 2026 года выделяет два периода повышенной геомагнитной активности – 4–6 октября и 21–24 октября.

Первый период пока ограничивается Kp около 4 и не достигает формального уровня магнитной бури.

Более заметным выглядит 22 октября: NOAA прогнозирует Kp около 5, что соответствует слабой буре G1.

При этом календарь на месяц нельзя воспринимать как окончательный. Геомагнитная обстановка напрямую зависит от текущих процессов на Солнце, которые способны изменить прогноз за несколько дней.

Поэтому материал стоит обновлять в течение октября, а читателям – проверять краткосрочные прогнозы NOAA и Лаборатории солнечной астрономии за один–три дня до предполагаемой активности.