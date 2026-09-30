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    Территории удерживает сила, а не признание других стран

    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    30 сентября 2026, 08:40 Мнение

    Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают, в первую очередь, с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

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    журналист

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    После поражения в холодной войне мы жили на обломках рухнувшей сверхдержавы в условиях однополярного мира. Многие вещи казались самими собой разумеющимися. Примат международного права над национальным, нерушимость границ, большая ценность мнения международного сообщества. Казалось, все, что было «до» – это «совсем другая история», опыт веков и тысячелетий не может быть аргументом, а человечество лет через 50-100 соберется в одну глобальную федерацию и начнет жить на других принципах.

    Все это было лишь иллюзией. Национальные и государственные интересы никуда не делись. Мнение международного сообщества влияет на происходящее в регионах планеты, но не носит определяющего характера. Земля – того, кто сильный. И кто готов постараться ее не только взять, но и удержать.

    Конец истории оказался ложью. С ее «возвращением» актуализировался и исторический опыт. Сегодня попытка извлечь что-то полезное из опыта присоединения Россией тех или иных территорий актуальна, как никогда.

    Крым

    Крымское ханство стало независимым от Османской империи по итогам войны 1768-1774 годов. На бумаге. На деле же снижение влияния Турции означало возросшее влияние России.

    Столетиями Крым жил за счет грабежа русских земель и работорговли. Османская империя была одновременно и «крышей», и одним из рынков сбыта. Но к временам Екатерины Великой русские усилились достаточно, чтобы набеги не приносили былого экономического эффекта. А помощь Турции уже не могла быть прямой и значительной.

    Результат – стремительная деградация местной государственности, смута и распри. Все это подогревалось турецкими эмиссарами – османы не могли простить русским недавнего поражения и пытались усложнить жизнь. Со временем стало ясно – буферная зона из Крыма так себе, надо его забирать и наводить порядок вручную.

    Это и произошло в апреле 1783 года. Местные беи и мурзы принесли присягу императрице. Управлением Крымом занялся Григорий Потемкин. Вскоре полуостров стал мощной базой для наших войск, в первую очередь – флота. Эти успехи изменили баланс сил на Черном море.

    Именно поэтому с полноценным международным признанием Крыма частью России были проблемы. Территориальное приобретение усиливали нашу страну, давая ей выход и в южные моря. Меньше проливов на пути к рынкам сбыта, меньше иностранных пошлин, активнее торговля, больше денег. От этого становятся сильнее государство, армия, флот – тяжелее вес России в международной политике. Как тут не напрячься.

    Франция и Англия не решились воевать с Россией, но вложились в модернизацию османских войск и укреплений. Получив эту помощь, турки почувствовали себя увереннее. Признав Крым территорией Российской империи официально в 1784 году, османы вскоре забыли про это и объявили войну. Она шла с 1787 по 1791 годы. Результат обескуражил. Турки все равно были вынуждены признать за Россией Крым. Но, помимо этого, они потеряли мощную крепость Очаков, запиравшую вход в Днепр, а еще русские отбили крепость Хаджибей и основали там Одессу.

    Прибалтика

    Другой пример – присоединение к СССР прибалтийских республик в 1940 году. Тогда территории на западе означали больше, чем просто экономические выгоды. Война в Европе уже шла, и могла в любой момент прийти к нам.

    Воевали тогда маневренными соединениями, которые стремительно вырывались вперед и брали в котлы медлительные пехотные армии. Но окружали быстро, а «варили» в котлах месяцами. Ведь для окончательного разгрома кольцо окружения надо усилить полевыми пехотными дивизиями с тяжелой артиллерией. А пехоте требовалось время, чтобы подойти и добить окруженных.

    В таких условиях территория была ценным ресурсом – ее можно было разменять на время. За это время можно было подготовить новые соединения. Бросить их в бой, ослабить противника, и продолжать, пока враг не измотается настолько, что получится перейти в действительно эффективное контрнаступление. Других способов борьбы с вермахтом на пике его мощи на том этапе войны не было – все, кто пытались иначе, потерпели неудачу.

    Поэтому присоединение Прибалтики помогло выжить. Да, немцы проскочили ее быстро. Но, начни они движение на сотни километров восточнее, результат был бы тем же, а к Москве бы враг подошел быстрее и в куда лучшем состоянии.

    Страны Запада с самого начала не признали присоединение прибалтийских республик к Советскому Союзу. Даже когда оказалось, что мы, Штаты и Британия воюем против общего противника, никто не спешил признавать наши новые приобретения. Во-первых, зачем делать что-то бесплатно? А во-вторых, прибалтийские территории частично находились под немецким контролем вплоть до завершения войны. Долго вообще не было очевидно, что Прибалтику освободит СССР, а не западные союзники. А, если есть шанс вступить туда самостоятельно и посадить свои ручные правительства, зачем усложнять себе будущее признанием этих территорий за русскими?

    Когда война завершилась, Москва дала четко понять, что будет контролировать Прибалтику: помимо прочего, это вопрос безопасности. Там будут военные базы. Запад с этим согласился, но признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР отказался. На случай, если Советский Союз ослабнет и бывшие союзники все-таки смогут взять Прибалтику под свой контроль. Обе стороны согласились, что судьба прибалтийского региона будет решаться не здесь и сейчас, а по итогам длительного противостояния, «соревнования», холодной войны.

    Так оно в итоге и вышло.

    Калининград

    По итогам войны к СССР присоединился еще один регион – часть Восточной Пруссии: Кенигсберг и еще два десятка городов поблизости. Так началась история Калининградской области.

    Ее судьбу решили на конференциях. Разговор о Кенигсберге начался еще в Тегеране в 1943 году, а закончился в Потсдаме летом 1945 года. Сама область официально появилась в 1946-м. Поэтому государства Запада не оспаривали принадлежность Калининграда официально.

    Но это не значит, что у Запада нет на эти территории планов. Калининградская область важна с военной точки зрения. Это – российский плацдарм в глубине территории Евросоюза и НАТО. А для вероятного противника – и заноза, и лакомый кусочек. Европейцы отрабатывают сценарии блокады региона – понятно, с какими целями.

    Сегодня дал, завтра взял

    Мы рассмотрели три случая расширения России и реакцию крупных держав. Если отбросить международно-юридические закорючки, то все эти случаи принципиально не отличались друг от друга – страна стала больше. Тем не менее, другие страны вели себя всякий раз по-разному. В случае с Крымом науськали Турцию попробовать отбить – её все равно не жалко. В случае с Прибалтикой использовали довоенные заявления, как инструмент, но аккуратно – чтобы не побить все тарелки раньше времени, но оставить себе возможности на будущее. И при развале СССР этими возможностями воспользовались. И сейчас пытаются создать проблемы Калининградской области, потому что для них это стратегическая уязвимость.

    Единая линия тут только в одном. Активность попыток отобрать территории обратно определяют не обстоятельства их приобретения, а наша способность больно ответить на посягательства на эти территории, и сопутствующие риски.

    Вырабатывая реакцию на успехи России, другие страны руководствовались не этикой, не понятиями о плохом и хорошем и не правилами приличия. А прагматикой. Видели ли они возможность отобрать что-то здесь и сейчас, или ждали момента получше. В этой парадигме не существует вопроса легитимности владения – только способность поставить это владение под вопрос и цена, которую придется за это заплатить.

    Все это значит, что официальные признания в реальном мире, может, и значат что-то для туриста или пользователя глобальными сервисами – хотя, если надо, сегодня обходятся и эти ограничения. Но на уровне поведения государств такие обещания не стоят и бумаги, на которой напечатаны – будь эти договора хоть трижды юридически обязывающими.

    Важна способность контролировать и снабжать новые территории, способность убедить в чем-то их население, инкорпорировать регион экономически. Что Россия и делает с четырьмя новыми регионами. А есть у этого международное признание или нет – вопрос двадцать пятый.

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