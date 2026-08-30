Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

Таганрог пал 17 октября 1941 года. Город был важным промышленным центром – там собирали самолеты, делали котлы и лили металл. Львиную долю заводов удалось эвакуировать, но не без потерь. Немецкие танки перерезали железную дорогу на Ростов, и сотни станков вывезти не успели. Все это пытались грузить на суда и отправлять морем, но пропускной способности водного маршрута не хватало.

Используя оставшиеся станки, противник перезапустил промышленность города – разумеется, в своих интересах. Была введена трудовая повинность. Даже работавший на врага заводчанин получал по карточной системе 150 г хлеба в день – в два раза меньше, чем в блокадном Ленинграде в худшие месяцы.

Еды для местных не хватало. Таганрог стал тыловым городом, где отдыхали немецкие солдаты и офицеры. При этом делалось все, чтобы «оттереть» 150-тысячное население от ресурсов – лишние русские оккупационной администрации были не нужны.

Чтобы как-то выжить, люди разбивали огороды. Или выменивали все, что удалось нажить ранее, на еду у крестьян или друг друга.

При этом, не считая преждевременно умерших от голода и болезней жителей Таганрога, около десяти тысяч человек были немцами казнены. Обычно массовые расстрелы проходили в балках на окраинах города. Большую долю расстрелянных составляли евреи, но методично уничтожались и коммунисты, подпольщики, а также их семьи.

Камень преткновения

Попытки освободить Таганрог предпринимались и до августа 1943 года. Но всякий раз войска упирались в Миус-фронт – оборонительный рубеж, проходивший по реке Миус и высотам восточнее Таганрога. Сама река не широкая и не глубокая, но высокий берег на оккупированной стороне позволял противнику корректировать артиллерию. Противник использовал Миус-фронт, как рубеж, за который можно зацепиться.

Первая попытка освобождения Таганрога состоялась в марте 1942 года – тогда две советские армии, 9-я и 56-я, попробовали прорвать оборону на Самбекских высотах. Даже те укрепления, которые не были железобетонными, были крепкими. Немцы укрепляли крыши блиндажей двумя слоями рельс – на них клался накат из бревен, а затем слой утрамбованной земли. Даже попытка покрутиться по такому блиндажу на тяжелом танке КВ чаще всего к его разрушению не приводила.

Такие блиндажи располагались в шахматном порядке на расстоянии 4-5 м друг от друга и были соединены ходами сообщения. Вокруг были расставлены мины. К 1942-му танки в Красной армии часто плохо взаимодействовали с пехотой. Поэтому, когда бронетехника проходила эти блиндажи и двигалась дальше, спрятавшиеся в них расчеты противотанковых орудий разворачивали пушки и могли расстрелять танки в корму – там, где тоньше всего броня.

Прорыв

Но укрепления сами по себе не выигрывают сражения. Другой сильной стороной противника на Миус-фронте были занимающие его войска и подвижные резервы. Летом 1943 года четырьмя сотнями километров севернее гремели бои на Курской дуге. Этим воспользовались войска Южного фронта, которые 17 июля 1943-го начали наступление и прорвали Миус-фронт в 70 км севернее Таганрога.

Но вновь неудача – немцы нанесли мощный контрудар, задействовав более 350 танков и самоходок. Плацдарм, созданный на вражеском берегу реки Миус, расширить не удалось. Мало того, противник стал его поджимать. Немцы не сбросили наших в воду, но плацдарм ко 2 августа пришлось организованно оставить.

Пару недель спустя командование фронта подготовило новый удар – на этот раз били десятком километров южнее, чтобы затем пойти на юго-запад, окружая Таганрог и войска противника в этом районе. Для немцев все предпринимавшиеся ранее контратаки даром не проходили. Кроме того, многие из наносивших ранее контрудар соединений уехали севернее, латать дыры в стремительно расползающемся фронте – спасибо Курской битве и ее стратегическим последствиям. Поэтому новое наступление, стартовавшее 18 августа, оказалось успешным.

На этот раз немцам было нечем парировать новый прорыв. 27 августа по степям и холмам Ростовской области к Таганрогу, на юго-запад, устремился 4-й гвардейский казачий кавалерийский корпус. Правда, эти же степи, что позволяли удобно продвигаться вперед, могли становиться и смертельной ловушкой – немецкая авиация видела всадников как на ладони. Единственным укрытием от глаз люфтваффе были обширные августовские поля кукурузы и подсолнечника.

Кавалеристы, разумеется, не действовали в конном строю – лошади использовались, в основном, как средство мобильности. Также корпус поддерживался полком легких самоходок Су-76 и штурмовиками Ил-2.

Продвижение казаков не было легкой прогулкой – они сталкивались с противником на высотах и в населенных пунктах. Приходилось сбрасывать немцев с этих рубежей и внимательно следить за флангами, обеспечивая их занятием сильных позиций.

Немцы понимали, к чему идет дело – их хотят прижать к морю, окружить и уничтожить. Поэтому таганрогская группировка противника, выведя из строя и испортив в городе все, что смогла, бросилась на запад. Как ни спешили конники, в одиночку они перерезать пути отходящей 50-тысячной группировки не могли.

Флот высаживал на побережье отвлекающие десанты, но их численность ограничивалась количеством высадочных средств. Идущая на своих двоих пехота «обжать» город не успевала, а танки мехкорпусов были отвлечены на парирование контрудара 13-й танковой дивизии вермахта. Он наносился с северо-запада. Танкисты врага понесли огромные потери и сами были вынуждены прорываться обратно. Но они выиграли время – большая часть окруженной группировки смогла вырваться.

Правда, это отступление не прошло даром. Враг выходил из-под угрозы окружения в плохом состоянии, побросав технику и имущество. Пытаясь помочь таганрогской группировке, противник тратил резервы – и в итоге обнаружил, что закрыть образовавшуюся брешь во фронте нечем. В результате отходить пришлось уже и всей группе армий «Юг». Гитлер давал это разрешение с тяжелым сердцем – он росчерком пера бросал драгоценный для германской экономики донбасский уголь. Но, не пойди он на этот шаг, последствия оказались бы для Третьего рейха еще тяжелее. Решение было принято 31 августа.

А за день до этого, 30 августа 1943 года, в Таганрог вошли советские стрелковые дивизии. Враг бежал из города под страхом уничтожения. Москва салютовала освободителям – 12 залпов из 124 орудий. 416-й стрелковой дивизии присвоили почетное наименование «Таганрогская». Оккупация Таганрога закончилась.