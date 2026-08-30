При атаке БПЛА в Белгородской области пострадали два человека

Tекст: Вера Басилая

Оперативный штаб региона в «Максе» сообщил, что два человека получили ранения в результате детонации беспилотника на территории частного домовладения в Белгородской области.

«В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате детонации БПЛА на территории частного дома пострадали два мирных жителя. Мужчина с осколочным ранением руки и женщина с акубаротравмой доставлены в Октябрьскую районную больницу», – сообщили в ведомстве.

Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Мужчину перевозят во вторую городскую больницу Белгорода, а женщине предстоит амбулаторное лечение. В результате атаки дрона также зафиксированы повреждения жилых и коммерческих зданий, пострадали автомобили.

Ранее десять человек получили ранения при атаке украинских беспилотников на автобус под Белгородом.

Сотрудники скорой помощи пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области.