30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадали два человека
В Белгородской области детонация беспилотного летательного аппарата привела к ранению двух человек, повреждены дома и автомобили, сообщил оперштаб Белгородской области.
Оперативный штаб региона в «Максе» сообщил, что два человека получили ранения в результате детонации беспилотника на территории частного домовладения в Белгородской области.
«В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате детонации БПЛА на территории частного дома пострадали два мирных жителя. Мужчина с осколочным ранением руки и женщина с акубаротравмой доставлены в Октябрьскую районную больницу», – сообщили в ведомстве.
Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Мужчину перевозят во вторую городскую больницу Белгорода, а женщине предстоит амбулаторное лечение. В результате атаки дрона также зафиксированы повреждения жилых и коммерческих зданий, пострадали автомобили.
Ранее десять человек получили ранения при атаке украинских беспилотников на автобус под Белгородом.
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