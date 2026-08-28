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    Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    28 августа 2026, 12:44 Мнение

    Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    Северный морской путь долгие годы существовал в информационном пространстве как что-то из разряда нужного, важного и даже грандиозного, но очень далекого – не только географически, но и во времени.

    Похоже, именно сейчас наступает переломный момент. И дело не в том, что Россия внезапно достроила всю необходимую инфраструктуру. Дело в том, что внешний мир изменился настолько радикально, что у глобальной торговли просто не остается альтернатив. Обострение на Ближнем Востоке, перекрытие Ормузского пролива, перманентные риски для Суэцкого канала, тлеющий конфликт в Южно-Китайском море – все это превращает традиционные маршруты в зоны постоянной неопределенности. В этих условиях СМП перестает быть абстрактной возможностью и становится практической необходимостью. Советник президента Антон Кобяков сформулировал это предельно точно: Северный морской путь – главная альтернатива в условиях разрыва логистики.

    Первые коммерческие рейсы уже состоялись, и это принципиально меняет характер дискуссии. Спор о балансе возможностей и ограничений СМП перешел из теоретической плоскости в практическую. 23 августа первый южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro вышел из Пусана в Европу через Арктику. Судно должно пройти арктические воды за восемь дней, достичь британского Феликстоу к 9 сентября, а весь рейс займет около 45 дней. Для Сеула это тестовый запуск: если маршрут подтвердит свою эффективность, к 2030 году Южная Корея планирует запустить регулярные коммерческие перевозки.

    Неделей ранее, 19 августа, в Мурманск прибыл контейнеровоз китайской NewNew Shipping Line с 502 контейнерами автомобильных комплектующих. Порт обработал груз за четверо суток, после чего контейнеры отправились по железной дороге в Центральную Россию. Обратным рейсом судно загрузится 26 тыс. тонн калийных удобрений для Юго-Восточной Азии. Это уже не разовая акция, а отработка полноценной логистической цепочки: морской переход, портовая перевалка, железнодорожная отправка, обратная загрузка.

    Китайские операторы на 2026 год запланировали 64 рейса по СМП, включая более 30 контейнерных. До начала октября контейнеровозы из Китая должны уходить каждую неделю. Росатом совместно с китайскими партнерами строит контейнеровоз ледового класса Arc3, спуск на воду которого запланирован на конец октября. Ведется проектирование судна для совместного предприятия с DP World из ОАЭ. Те же «Росатом» и DP World создают совместное предприятие на базе Дальневосточного морского пароходства, призванное решить проблему балансировки входящих и исходящих торговых потоков по СПМ.

    Вокруг СМП быстро формируется конкурентное поле. Интерес к маршруту проявляют Китай, Индия, Южная Корея, страны Ближнего Востока. Для Дели это возможность сократить транспортное плечо до Европы в обход нестабильного Суэца. Для Пекина – диверсификация торговых путей, снижающая зависимость от Малаккского пролива и Южно-Китайского моря. Для Сеула – шанс превратить Пусан в глобальный логистический хаб, не зависящий от южных маршрутов.

    Одновременно на СМП с тревогой и завистью смотрят США, Канада, страны Скандинавии и Балтии. Вашингтон видит в российской арктической инфраструктуре не только экономический вызов, но и военно-политическую угрозу. Атомный ледокольный флот, которого нет больше ни у одной страны мира, навигационный контроль над акваторией, возможность регулировать доступ коммерческих судов – все это делает Россию доминирующим игроком в регионе.

    Юридический статус СМП закрепляет это преимущество. Согласно российскому законодательству и Конвенции ООН по морскому праву, Северный морской путь является исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией России в Арктике. Проход судов регулируется российскими правилами: требуется разрешение на плавание, обязательная ледокольная проводка на определенных участках, уведомление о маршруте, соблюдение экологических и навигационных требований. Россия контролирует ключевые инфраструктурные точки – порты, системы связи, аварийно-спасательные службы, гидрометеорологическое обеспечение.

    Это означает, что любой иностранный оператор, желающий использовать маршрут, вынужден взаимодействовать с российской стороной на ее условиях. Ледокольная проводка стоит около 60 млн рублей за рейс, и эта цена может стать как источником дохода, так и инструментом регулирования доступа. Иными словами, Россия получает рычаг влияния, который невозможно игнорировать.

    Проблем от осознания этих перспектив не становится меньше. Регулярная линия требует стабильной загрузки в обоих направлениях, а российский экспорт пока не может предложить широкую номенклатуру товаров для обратных рейсов. Не хватает контейнеровозов арктического класса, а их строительство занимает годы.

    Но все эти ограничения меркнут перед главным фактором: альтернативы становятся опаснее. Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, арктический маршрут с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности выглядит не экзотикой, а рациональным выбором.

    Первые коммерческие рейсы позволят измерить реальные параметры маршрута: скорость, стоимость, сохранность груза, предсказуемость сроков. После десяти–двенадцати последовательных рейсов рынок получит данные, на основе которых можно будет принимать инвестиционные решения. Так Севморпуть перестает быть проектом, о котором говорят в будущем времени. Для глобальной торговли – это редкий случай, когда необходимость и возможность наконец совпали.

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