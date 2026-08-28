  • Новость часаСК завел дела о терактах в связи с атаками ВСУ на Севастополь и Белгородскую область
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

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    28 августа 2026, 12:38 • Новости дня

    Роды 12-летней девочки в Ростове обернулись расследованием

    Двенадцатилетняя девочка родила ребенка в Ростовском перинатальном центре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ростовской области врачи перинатального центра успешно приняли роды у несовершеннолетней пациентки, ребенок будет передан на воспитание ее биологическим родственникам, сообщили СМИ.

    В Ростовском перинатальном центре в августе прошли роды у 12-летней девочки, сообщает портал 161.RU.

    «Информация о данной пациентке была передана в правоохранительные органы, расследование проводится в Запорожской области», – заявил главный врач медицинского учреждения Максим Уманский.

    Руководитель центра уточнил, что младенца передадут биологическим родственникам. Воспитанием новорожденного займется кровная семья несовершеннолетней роженицы при участии органов опеки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года 12-летняя школьница из Бурятии забеременела от своего бывшего опекуна.

    В июне у жилого дома в Ростове-на-Дону местные жители обнаружили тело новорожденного младенца.

    В феврале прошлого года 16-летняя учащаяся из Красноярска выбросила своего ребенка в мусоропровод.

    28 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Жертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали 43 жителя России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала года целенаправленные удары ВСУ по пассажирскому транспорту убили несколько десятков мирных россиян, в том числе детей, сотни граждан получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Атаки ВФУ на пассажирские автобусы в 2026 году по состоянию на 27 августа: количество атакованных автобусов – 167. Ранены 329 человек, в их числе 17 детей. Погибли 43 человека, в их числе три ребенка», – сказал он ТАСС.

    Мирошник отметил, что эти цифры отражают минимальное количество подтвержденных жертв и ударов. По его словам, ведомство опирается на верифицированные данные органов власти, однако существует множество инцидентов, требующих дополнительного расследования и сбора информации.

    Посол добавил, что в последние три месяца атаки ВСУ по пассажирским автобусам  большой вместимости существенно увеличились.

    «Это все гражданское население, там, конечно же, были дети. И можно констатировать, что с украинской стороны они просто были вписаны уже как цель для совершения атак или террористических актов», – сказал он.

    Мирошник указал на то, что дроны, которые используются украинской стороной в большинстве для атак, где есть ИИ.

    «Они явно настроены на то, чтобы атаковать и автобусы в том числе. Поэтому такое огромное количество пострадавших и ударов по этим объектам», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщал, что в июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России, он также заявлял, что ежедневно от атак ВСУ гибнет в среднем 10 россиян. Кроме того, посол считает, что Запад покрывает преступления ВСУ в Старобельске.

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    26 августа 2026, 09:19 • Новости дня
    Челябинский лицей признали лучшей школой России

    Челябинский физико-математический лицей № 31 возглавил рейтинг школ России

    Челябинский лицей признали лучшей школой России
    @ Официальная страница МБОУ «ФМЛ №31 г. Челябинска»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска возглавил общероссийский рейтинг школ по конкурентоспособности, сменив на первом месте Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, сообщили в пресс-службе RAEX.

    Челябинский физико-математический лицей № 31 стал лидером общероссийского рейтинга школ по конкурентоспособности, сообщает ТАСС.

    Учебное заведение сместило с первой строчки прошлогоднего победителя – Физтех-лицей имени П.Л. Капицы.

    «В общероссийском рейтинге по конкурентоспособности сменился лидер – им стал Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска», – рассказали агентству в пресс-службе RAEX. Второе место сохранил за собой СУНЦ МГУ.

    Бывший лидер рейтинга, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, теперь занимает третью позицию. Замыкают пятерку лучших Физико-математическая школа Тюмени и московский лицей «Вторая школа», оказавшиеся на четвертом и пятом местах соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная российских учащихся завоевала четыре золотые медали на олимпиаде по математике в Шанхае.

    Отечественные школьники получили награды высшего достоинства на Международной олимпиаде по физике в Колумбии.

    По итогам прошлого года Россия стала лидером среди европейских стран по количеству побед на международных научных состязаниях.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    28 августа 2026, 03:55 • Новости дня
    Психолог назвала главную ошибку родителей перед 1 сентября

    Психолог Бушевская посоветовала постепенно менять режим школьника к 1 сентября

    Tекст: Катерина Туманова

    Резкое возвращение к образовательным будням может спровоцировать сильный стресс у ребенка из-за внезапной смены привычного расписания, предупредила психолог-консультант Инна Бушевская.

    «В конце августа в семьях начинается тихая суета. Этот плавный переход от каникул к школьным будням всегда приносит с собой легкую тревогу, ведь перестраиваться приходится не только школьникам, но и всей семье», – напомнила она в беседе с ТАСС.

    Психолог рекомендует сдвигать время пробуждения и засыпания ежедневно на 15-20 минут. Это правило касается и взрослых, которым необходимо демонстрировать детям спокойствие. Если накануне праздника школьник поздно лег спать, утренний подъем вызовет неизбежный протест.

    В первый месяц осени стоит отказаться от завышенных требований к успеваемости, советует эксперт. Дополнительные секции и занятия с репетиторами лучше отложить на две или три недели.

    Такой подход позволит учащимся спокойно адаптироваться к новым нагрузкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учитель назвал самые стрессовые периоды учебного года для школьников.

    Психолог рассказала о подготовке школьников к учебному году.

    Ранее психолог назвал правила подготовки первоклассников к школе.

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    27 августа 2026, 03:46 • Новости дня
    Суд Владивостока приговорил медиков к срокам до 11 лет по делу о продаже детей

    Tекст: Антон Антонов

    Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил шестерых медработников к срокам от 8,5 до 11 лет лишения свободы по делу о продаже новорожденных за границу, сообщила адвокат одного из подсудимых Елена Розова.

    «Приговоры шестерым – от 8,5 года до 11 лет», – сказала Розова РИА «Новости».

    По ее словам, материалы в отношении еще двух фигурантов дела пока не рассматривались судом. Защита намерена обжаловать вынесенное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среди обвиняемых по делу о торговле детьми в Приморье оказались трое главных врачей частных медклиник.

    Фигурантам инкриминировалась продажа 13 новорожденных за рубеж на общую сумму свыше 53 млн рублей, а всего по делу проходили восемь медицинских работников.

    По версии следствия, с 2018 по 2020 год медики под видом лечения бесплодия использовали вспомогательные репродуктивные технологии для культивирования эмбрионов. Впоследствии рожденных таким образом детей вывозили за границу.

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    26 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    Российское посольство выразило соболезнования после пожара в роддоме Пакистана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские дипломаты поддержали семьи, потерявшие детей в результате трагического пожара в столичном родильном доме Пакистана, где погибли 14 младенцев.

    Посольство России в Пакистане выразило соболезнования в связи с трагической гибелью младенцев во время пожара в родильном доме Исламабада, передает РИА «Новости».

    «Разделяем боль семей, понесших эту невосполнимую утрату, выражаем им искренние соболезнования. Желаем близким погибших мужества и душевных сил в этот тяжелый момент», – говорится в официальном заявлении российской дипмиссии.

    Ранее стало известно, что в результате возгорания в больнице пакистанской столицы скончались по меньшей мере 14 новорожденных. Причиной пожара стал взрыв компрессора кондиционера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами пожара в родильном отделении клиники Исламабада стали новорожденные дети. Взрыв компрессора кондиционера привел к сильному возгоранию в гинекологическом отделении.

    Ранее российская дипмиссия выражала соболезнования семьям погибших при теракте на железной дороге в пакистанской Кветте.

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    25 августа 2026, 21:34 • Новости дня
    В Саратове двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Маленький ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже в Саратове, он получил травму головы и множественные ушибы, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    Инцидент произошел на Ново-Крекинском проезде, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Пострадавшего доставили в Саратовскую областную детскую клиническую больницу с травмой головы и ушибами.

    Правоохранительные органы начали проверку по факту травмирования ребенка.

    В середине августа полиция начала проверку после падения трехлетнего ребенка из окна пятого этажа в Калининграде.

    В начале месяца пятилетний мальчик погиб при падении с пятого этажа в Югре.

    Месяцем ранее двухлетний малыш получил травмы из-за падения из окна четвертого этажа в Подмосковье.

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    27 августа 2026, 14:55 • Новости дня
    Врач назвал самые опасные для школьников инфекции

    Врач Коновалов предупредил о риске опасных инфекций среди школьников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По возвращении в школу риск распространения инфекций становится выше. Особенно внимательно стоит относиться к инфекциям, которые легко передаются в коллективе. отметил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.

    Возвращение детей в школу после летних каникул значительно повышает риск распространения инфекций в коллективах, передает Газета.Ru. Врач-инфекционист Иван Коновалов выделил ряд заболеваний, к которым следует относиться с особым вниманием.

    «Именно возвращение к организованному коллективному обучению после лета является важнейшим эпидемиологическим фактором распространения заразных инфекций. Особенно внимательно стоит относиться к инфекциям, которые легко передаются в коллективе. Среди них специалист назвал корь, ветрянку, грипп, коклюш, краснуху, дифтерию, гемофильную, пневмококковую и менингококковую инфекции. Дети не только легче передают их друг другу – в силу возраста сами заболевания у них могут протекать тяжелее, чем у взрослых», – объяснил врач.

    Специалист подчеркнул, что полностью оградить школьников от вирусов невозможно. Однако необходимо обучить их базовым мерам профилактики: мытью рук и правильному поведению при кашле. Коновалов также отметил особую опасность менингококковой инфекции, которая может развиваться стремительно и приводить к летальному исходу за 12-14 часов. Врач напомнил, что единственным надежным методом защиты остается вакцинация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, педиатр Татьяна Сергеева назвала прививки обязательным условием перед поступлением детей в детский сад.

    Глава ФМБА Вероника Скворцова анонсировала выход на рынок уникальной отечественной вакцины от менингококка в текущем году.

    Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов допустил появление бесплатных прививок от этой инфекции к 2027 году.

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    26 августа 2026, 07:01 • Новости дня
    Автомобиль с подростками рухнул в реку в Забайкальском крае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Автомобиль съехал с дороги в реку Чара в Каларском округе Забайкальского края. В результате ДТП пострадали три человека, одна несовершеннолетняя девушка погибла, поиски второй продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

    В ночь на 26 августа в селе Чара кроссовер Renault Kaptur съехал с дороги прямо в реку, передает ТАСС. Водитель не справился с управлением и протаранил металлическое барьерное ограждение. В салоне находились пятеро человек.

    «В результате трое молодых людей выбрались самостоятельно, тело одной девушки было обнаружено в автомобиле, который извлекли из воды сегодня утром, поиски еще одной девушки продолжаются», – сообщили в региональном управлении МЧС.

    Трое пострадавших парней в возрасте 18-19 лет госпитализированы в районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Погибшей и пропавшей пассажиркам было по 16-17 лет. В краевом Минздраве уточнили, что выжившим оказывают всю необходимую помощь.

    К поискам пропавшей привлекли 23 человека и 12 единиц техники. Местная прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента. Ведомство оценит меры по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа в Саратовской области при падении автомобиля в пруд погибли четыре человека.

    В начале месяца спасатели обнаружили тело утонувшего подростка в реке Ингода в Забайкальском крае.

    Неделей ранее в Бурятии течение реки Хилок унесло купавшегося несовершеннолетнего.

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    25 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    Ветеринар назвала неожиданный способ улучшить оценки школьников

    Ветеринар Марцинковская посоветовала использовать собак для лучшей учебы детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Регулярное общение с домашними питомцами помогает учащимся эффективнее справляться с интеллектуальными задачами и значительно снижает уровень стресса во время занятий, заявила кандидат ветеринарных наук Инна Марцинковская.

    Взаимодействие с четвероногими друзьями способствует развитию памяти и внимания у подростков, передает Газета.Ru.

    Старший медицинский советник компании «Промомед» Инна Марцинковская отметила, что животные становятся отличными помощниками в учебе.

    «Представлено большое количество исследований, подтверждающих положительное влияние на когнитивные способности детей при постоянном взаимодействии с собакой. Например, показано, что дети, читающие вслух питомцам, совершенствуют навыки чтения», – рассказала ветеринар. По ее словам, у подростков в присутствии живой собаки фиксируется более высокая активность лобной доли мозга.

    Короткий контакт с питомцем снижает уровень кортизола и одновременно повышает выработку окситоцина. Это укрепляет эмоциональную связь и дарит чувство спокойствия. Подобная практика уже применяется в американских вузах, где студентам предлагают встречи с терапевтическими собаками в периоды высоких нагрузок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, педагоги назвали конец учебного года самым сложным периодом для школьников из-за экзаменов.

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил возросший уровень интеллектуального развития современных первоклассников.

    Финские ученые обнаружили положительное влияние смартфонов на когнитивные способности подростков.

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    26 августа 2026, 18:40 • Новости дня
    Власти Словакии одобрили полный запрет социальных сетей для подростков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Словакии в среду согласовало инициативу, которая ограничивает доступ подростков к онлайн-платформам.

    Законодательные изменения еще в июне подготовила партия «Голос – социальная демократия» (Hlas-SD), входящая в правящую коалицию страны, передает РИА «Новости».

    «Создание и использование учетной записи в социальной сети запрещается ребенку младше 16 лет», – указывается в утвержденном правительством документе. Авторы поправок объясняют необходимость таких мер заботой о безопасности несовершеннолетних в интернете.

    Теперь документ направят на рассмотрение в национальный парламент Словакии. Если депутаты поддержат инициативу, новые правила вступят в силу с января 2027 года.

    Ранее парламент Франции одобрил закон об ограничении доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет.

    Руководство Европейской комиссии подготовило масштабные меры по запрету использования подобных платформ несовершеннолетними на всей территории ЕС.

    Турецкие законодатели запретили детям до 15 лет пользоваться социальными сетями.

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    26 августа 2026, 04:48 • Новости дня
    Полицейские в Ингушетии случайно ранили ребенка при погоне за нарушителями

    Tекст: Антон Антонов

    В Ингушетии во время полицейской погони за нарушителями пулей был ранен в ногу 11-летний пассажир одного из преследуемых автомобилей, сообщили в МВД региона.

    Инцидент произошел 23 августа на федеральной автодороге, где водители двух автомобилей «Лада Приора» без номерных знаков и с затонированными стеклами превысили скорость и не подчинились требованиям сотрудников ГИБДД остановиться, передает РИА «Новости».

    Полицейские в ходе преследования по громкоговорителю неоднократно предупреждали о применении оружия, но нарушители продолжали набирать скорость.

    «Полицейские в ходе преследования произвели из табельного оружия сначала предупредительный выстрел в воздух, а затем, для остановки продолжающих движение транспортных средств – выстрелы по их колесам», – говорится в сообщении ведомства. Один из автомобилей после повреждения колеса остановился, водитель скрылся с места происшествия.

    Как выяснилось позже, на заднем сиденье второй машины находился пассажиром 11-летний мальчик, который получил сквозное огнестрельное ранение левой голени. Водитель этого автомобиля также сбежал, однако полицейские позже задержали обоих нарушителей – жителей селения Алхасты Сунженского района 1998 и 2007 годов рождения.

    За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции им назначили административный арест на десять суток, по факту ранения ребенка проводится проверка.

    Пострадавшего мальчика экстренно прооперировали, сообщили в республиканской детской клинической больнице. Операция прошла без технических сложностей и с минимальной кровопотерей, ребенка перевели из реанимации в отделение травматологии и ортопедии, где ему назначили комплексную терапию.

    Заведующий отделением травматологии и ортопедии Иса Хашиев рассказал, что ранение оказалось сложным, но врачам удалось избежать повреждения магистральных сосудов, нервных стволов и суставной сумки.

    «Прогнозы на полное выздоровление благоприятные, однако ребенку предстоит длительный период реабилитации под наблюдением наших специалистов», – отметил врач, добавив, что мальчику удалось сохранить полную функциональность конечности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женщина за рулем внедорожника Mercedes устроила погоню в Москве и спровоцировала ДТП, пытаясь скрыться от полиции.

    В Ленинградской области сотрудники ГИБДД применили табельное оружие для остановки автомобиля, за рулем которого находился 13-летний подросток.

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    26 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    Продлен запрет на размещение детей в лагерях Крыма

    Аксенов продлил запрет на размещение детей в лагерях Крыма

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ограничения на прием и отдых детей в курортных организациях и оздоровительных учреждениях Крыма будут действовать до конца года, говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.

    Мораторий на работу санаториев продлен до 31 декабря 2026 года, передает РИА «Новости». Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Ранее бронирование путевок приостанавливали на период с 22 июня по 1 сентября.

    «Приостановить с нуля часов нуля минут 1 сентября 2026 года до 23 часов 59 минут 31 декабря 2026 года бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха», – говорится в опубликованном документе крымского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении размещения несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях региона до начала осени.

    Министерство просвещения предложило альтернативные варианты летнего отдыха родителям школьников.

    В конце июня профильное ведомство полностью завершило организованный вывоз детей из международного лагеря «Артек».

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    25 августа 2026, 16:33 • Новости дня
    Альянс по защите детей подвел итоги пятилетней работы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве прошел юбилейный бранч Альянса по защите детей в цифровой среде, посвященный пятилетию совместной работы бизнеса и государства.

    Участники мероприятия подвели итоги пятилетней работы организации, созданной в 2021 году в присутствии президента России Владимира Путина, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Главной целью объединения крупнейших технологических, телекоммуникационных и медиакомпаний стало формирование безопасного интернета для подрастающего поколения.

    Председатель Альянса Елизавета Белякова рассказала о запуске проектов в сфере цифровой грамотности и профилактики онлайн-угроз. Особое внимание уделялось противодействию опасному контенту и международному сотрудничеству. «Пять лет назад крупнейшие компании объединились вокруг понимания, что безопасность детей в интернете – это общая ответственность и задача, которую невозможно решить в одиночку», – отметила она.

    На встрече также обсудили ЭКГ-рейтинг ответственного бизнеса. Артур Ниязметов пояснил, что компании, участвующие в проектах Альянса, могут получить дополнительные баллы. Это позволит учитывать их вклад в безопасность детей при оценке деловой репутации. В будущем организация планирует масштабировать успешные практики и разрабатывать новые инструменты защиты от киберугроз.

    Ранее Альянс по защите детей в цифровой среде провел опрос родителей о тратах несовершеннолетних на видеоигры.

    Участники «Российской креативной недели» обсудили влияние цифрового пространства на подрастающее поколение.

    Герой России Евгений Поддубный выступил за введение уроков информационной гигиены в школах.

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    27 августа 2026, 07:08 • Новости дня
    Суд отменил школьнице штраф за шпаргалки на экзамене

    Суд в Вологодской области аннулировал штраф за выпавшие из паспорта шпаргалки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Вологодской области отменил штраф ученице, которую заподозрили в использовании шпаргалки на ЕГЭ, говорится в судебных материалах.

    Инцидент произошел в июле, когда поведение 18-летней девушки вызвало подозрения у организаторов тестирования. Из ее паспорта выпали бумажные листы, после чего работу аннулировали, а ученицу оштрафовали на три тысячи рублей, передает РИА «Новости». Прокуратура опротестовала данное решение. Выяснилось, что перед началом тестирования с участницей не проводился обязательный инструктаж. Кроме того, отсутствовали доказательства наличия в выпавших записках информации, необходимой для сдачи предмета. Влияние этих материалов на полноту работы также не устанавливалось. В результате производство по делу прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об удалении 917 школьников с ЕГЭ из-за использования шпаргалок и телефонов.

    Мать дагестанского выпускника через суд добилась отмены решения об аннулировании результатов экзамена по обществознанию.

    Суд в Кабардино-Балкарии признал незаконными действия комиссии по отмене баллов из-за подозрительного черновика.

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    27 августа 2026, 07:50 • Новости дня
    Минпросвещения сообщило о дополнительных каникулах для первоклассников

    Кравцов сообщил о введении дополнительных каникул для первоклассников в феврале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первоклассникам в течение нового 2026/2027 учебного года будут положены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля, чтобы школьники не переутомлялись и сохраняли активность, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

    Кравцов сообщил о дополнительных днях отдыха для учащихся первых классов, передает РИА «Новости». По словам министра, данная мера направлена на поддержание активности и предотвращение переутомления самых младших школьников.

    «По каникулам мы даем четкие рекомендации, ведь ребятам важно не переутомляться и сохранять активность. Напомню, что для первоклассников есть дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 года», – заявил руководитель ведомства.

    Образовательные учреждения сохраняют за собой право самостоятельно корректировать точные даты отдыха. Главной целью министерства остается создание равных условий для всех школьников вне зависимости от региона проживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения запланировало дополнительную неделю отдыха для первоклассников в середине третьей четверти.

    Пресс-служба ведомства установила продолжительность нового учебного года с 1 сентября 2026 года по 26 мая 2027 года.

    Ранее министерство исключило домашние задания из учебного плана для учеников первых классов.

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

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    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

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    Святой престол заинтересовался Россией

    «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Священник, которого называют министром иностранных дел папы римского, посетил Россию с четырехдневным визитом. С какой целью? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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