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Роды 12-летней девочки в Ростове обернулись расследованием
Двенадцатилетняя девочка родила ребенка в Ростовском перинатальном центре
В Ростовской области врачи перинатального центра успешно приняли роды у несовершеннолетней пациентки, ребенок будет передан на воспитание ее биологическим родственникам, сообщили СМИ.
В Ростовском перинатальном центре в августе прошли роды у 12-летней девочки, сообщает портал 161.RU.
«Информация о данной пациентке была передана в правоохранительные органы, расследование проводится в Запорожской области», – заявил главный врач медицинского учреждения Максим Уманский.
Руководитель центра уточнил, что младенца передадут биологическим родственникам. Воспитанием новорожденного займется кровная семья несовершеннолетней роженицы при участии органов опеки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года 12-летняя школьница из Бурятии забеременела от своего бывшего опекуна.
В июне у жилого дома в Ростове-на-Дону местные жители обнаружили тело новорожденного младенца.
В феврале прошлого года 16-летняя учащаяся из Красноярска выбросила своего ребенка в мусоропровод.