Школьница из Красноярска выбросила младенца в мусоропровод

Tекст: Алексей Дегтярев

Девушка поступила в перинатальный центр с кровотечением, врачи установили, что она недавно родила, сообщили в региональной прокуратуре, передает РИА «Новости».

Первоначально девушка утверждала, что отдала младенца прохожей, но позже призналась, что обернула его в пакет и сбросила в мусоропровод.

Школьница проживает с двумя братьями, матерью и ее сожителем. Семья не состояла на учете в органах профилактики. Прокуратура проверяет условия проживания семьи и причины, приведшие к трагедии.

Между тем в региональном следственном управлении СК пояснили, что девушка находилась на 22-й неделе беременности. Возбуждено уголовное дело. Для установления факта, был ли младенец живорожденным или мертворожденным, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В апреле 2022 года в Москве в камере мусоропровода в жилом доме обнаружили живую новорожденную девочку.