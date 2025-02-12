За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Школьница из Красноярска выбросила младенца в мусоропровод
В Красноярске 16-летняя учащаяся одной из местных школ родила в ванной и выбросила младенца в мусоропровод, в отношении нее возбуждено уголовное дело.
Девушка поступила в перинатальный центр с кровотечением, врачи установили, что она недавно родила, сообщили в региональной прокуратуре, передает РИА «Новости».
Первоначально девушка утверждала, что отдала младенца прохожей, но позже призналась, что обернула его в пакет и сбросила в мусоропровод.
Школьница проживает с двумя братьями, матерью и ее сожителем. Семья не состояла на учете в органах профилактики. Прокуратура проверяет условия проживания семьи и причины, приведшие к трагедии.
Между тем в региональном следственном управлении СК пояснили, что девушка находилась на 22-й неделе беременности. Возбуждено уголовное дело. Для установления факта, был ли младенец живорожденным или мертворожденным, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В апреле 2022 года в Москве в камере мусоропровода в жилом доме обнаружили живую новорожденную девочку.