Лукашенко пошутил о принадлежности Брянской области

Лукашенко в шутку предложил разобраться с принадлежностью Брянской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком в Минске в шутку отметил, что еще надо разобраться, кому принадлежит регион, передает ТАСС.

«Мы всегда жили нормально, жили вместе. Как я часто шучу в этом плане, еще надо разобраться, чья эта Брянская область», – сказал он.

Лукашенко пояснил, что говорит это «в хорошем смысле», поскольку все самое лучшее в Брянской, Смоленской и Псковской областях – из Белоруссии, и наоборот. Глава государства подчеркнул, что государственной границы между странами нет, а административная не является проблемой. Он также предложил содействие в реализации программы газификации Брянской области и выразил готовность принять детей для оздоровления и отдыха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Путин и Лукашенко созвонились в день рождения президента России.

В прошлом месяце белорусский лидер опроверг информацию об отдалении республики от России.

Летом завершился рабочий визит Лукашенко в Россию.