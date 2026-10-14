Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Песков прокомментировал задержание японского журналиста
Песков: ФСБ выполняет свои функции и ловит шпионов
Федеральная служба безопасности России выполняет свои функции по поимке шпионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя задержание японского журналиста в Южно-Сахалинске.
Песков прокомментировал задержание японского журналиста в Южно-Сахалинске, передает РИА «Новости».
«Были соответствующие заявления Федеральной службы безопасности. Федеральная служба безопасности выполняет свои функции. Если есть шпионы – их ловят», – сказал Песков.
Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что на Сахалине по подозрению в шпионаже задержан корреспондент японской газеты «Хоккайдо Симбун». По данным ведомства, он собирал и хранил сведения, касающиеся обороноспособности России, и планировал покинуть страну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Япония запросила у России информацию о задержанном журналисте.
Во вторник ФСБ показала видео его задержания. В тот же день стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Украине на Курилах.