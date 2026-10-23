Минобрнауки предложило изменить правила приема на платные места в вузы

Минобрнауки предложило новые правила приема на платные места в университеты

Tекст: Вера Басилая

Согласно инициативе Минобрнауки, платные места будут устанавливаться в первую очередь профильным университетам, которые обладают собственной научной школой, лабораторной базой и партнерами-работодателями, передает РИА «Новости».

При расчете предельного числа платных мест начнет учитываться доля учебного заведения в общем приеме студентов в конкретном регионе. Показатели комплексной оценки обновлены с акцентом на средний балл ЕГЭ и статистику трудоустройства выпускников.

В министерстве пояснили, что новый подход позволит перераспределить места с массовых направлений, таких как экономика и юриспруденция, на дефицитные технические и прикладные специальности.

«Дальнейшая настройка механизма будет проводиться Минобрнауки России на основе комплексного анализа данных приемных кампаний, в том числе перечень регулируемых направлений будет пересматриваться с учетом качества приема», – заявил глава ведомства Валерий Фальков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство образования и науки отказалось изменять минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на следующий учебный год.

На прошлой неделе в Федеральном институте педагогических измерений сообщили об увеличении числа заданий в ЕГЭ по истории и профильной математике в 2027 году.

В начале месяца Минобрнауки предложило начислять дополнительные баллы сдавшим ЕГЭ «сверх необходимого» абитуриентам.