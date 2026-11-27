Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Школьникам анонсировали интенсивы к итоговому сочинению в 2027 году
Для школьников в 2027 году решили провести интенсивы к сочинению
В исторических парках «Россия – Моя история» в 2027 году для школьников организуют интенсивы по подготовке к написанию итогового сочинения, рассказали в Фонде гуманитарных проектов.
«В 2027 году, помимо подготовки к ЕГЭ по истории, для школьников будут организованы интенсивы по подготовке к написанию итогового сочинения», – сообщили РИА «Новости» в Фонде.
В 2026 году парки расширили просветительскую программу для школьников. На площадках сети прошло шесть уроков просвещения и более 350 интенсивов по подготовке к ЕГЭ по истории.
Фонд гуманитарных проектов и Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева разработали для учителей истории и литературы комплект внеурочных занятий по экспозиции «Рюриковичи».
Один из двух модулей, «История как аргумент в итоговом сочинении», посвящен работе с историческими примерами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал парки «Россия – моя история» важнейшим начинанием в просвещении. Эксперт раскрыл школьникам правила подготовки к итоговому сочинению. Российским школьникам разрешили пользоваться словарем на сочинении.