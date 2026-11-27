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Реставраторы предложили план воссоздания панорамы «Оборона Севастополя»
Воссозданием поврежденной при пожаре после атаки украинских беспилотников панорамы «Оборона Севастополя» займется Студия военных художников имени Грекова, а профинансирует работы ВТБ, сообщили в Музее обороны Севастополя.
Музей обороны Севастополя уже передал специалистам архивы и цифровую копию панорамы «Оборона Севастополя», передает РИА «Новости».
Специалисты осмотрели уцелевшие конструкции и убедились в сохранности каркаса отражающего зонта-рефлектора. При этом деревянный каркас предметного плана планируется заменить на металлический, а для его воссоздания использовать облегченные материалы – стеклофибробетон или микроцемент.
«Для безопасного обслуживания полотна необходимо установить современную конструкцию: подрамник рельсового типа, направляющие и новые люльки, соответствующие актуальным требованиям безопасности», – сообщили в студии имени Грекова.
С учетом применения современных технологий реставраторы также предложили скорректировать уклон настила предметного плана, чтобы упростить монтажные работы без ущерба для экспозиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил о планах восстановить разрушенный Музей обороны Севастополя.
Директор Студии военных художников имени М. Б. Грекова Татьяна Самарская отвела на реставрацию панорамы от полутора до двух лет.
Представители министерства культуры России посетили разрушенное здание для оценки последствий атаки беспилотников.