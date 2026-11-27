Иран обвинил Украину в атаке беспилотников на Кувейт

NYP: В Иране обвинили Украину в атаке дронов на Кувейт ради внимания Трампа

Tекст: Вера Басилая

Маранди возложил на Киев ответственность за удар беспилотников по Кувейту, отметив, что таким образом Украина пытается доказать свою полезность американскому лидеру, пишет New York Post.

«В Иране широко распространено мнение, что нападение на Кувейт было операцией под чужим флагом, вероятно, осуществленной украинским режимом, поскольку его оперативники сейчас присутствуют по всему региону, включая северный Ирак и Сирию. Украина стремится продемонстрировать свой потенциал Трампу», – заявил он.

Официальный Тегеран свою причастность к инциденту категорически отрицает. Власти Кувейта и Италии ранее обвинили в атаке Иран. В результате удара погибли два итальянских военных специалиста и еще двое получили ранения.

Посольство Ирана в Риме назвало случившееся провокацией и предупредило об опасности втягивания европейских стран в кризис ради расширения конфликта в Персидском заливе. Заявления Маранди также растиражировало близкое к Корпусу стражей исламской революции иранское агентство Fars.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о готовности Тегерана к совместному с Кувейтом расследованию атаки беспилотников на эмират.

В четверг представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи отверг обвинения в атаке на Кувейт.

Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о гибели двух итальянских технических специалистов при ударе беспилотников по военным объектам в Кувейте.