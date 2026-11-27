Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Жительница Белгородской области пришла в больницу с ранениями ног из-за БПЛА
Жительница Белгородской области пострадала при взрыве дрона
В селе Борки Валуйского округа Белгородской области мирная жительница получила осколочные ранения ног в результате детонации украинского FPV-дрона, сообщил Max-канал Оперштаба региона.
«Женщина с осколочными ранениями ног самостоятельно обратилась в Валуйскую ЦРБ. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях», – сказано в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области мужчина получил осколочные ранения при детонации украинского FPV-дрона.
В городе Грайворон мужчина получил осколочное ранение бедра в результате атаки украинского БПЛА.
До этого мирный житель был ранен при атаке беспилотника ВСУ на коммерческий объект в Шебекино.