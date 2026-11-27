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Самый долгий за пять лет перерыв в активности завершился на Солнце
ИКИ РАН: Самый долгий за пять лет перерыв в активности завершился на Солнце
На Солнце завершился самый продолжительный за последние пять лет перерыв в активности, длившийся около 171 часа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Перерыв в солнечных вспышках начался 20 ноября и неожиданно завершился в пятницу, сообщает лаборатория в Telegram. График рентгеновского излучения Солнца начал меняться накануне, а утром пошел вверх.
Около 17.00 мск он пересек порог «C»-класса, с которого регистрируются обычные вспышки. Точный максимум вспышки балла C1.6 был зарегистрирован в 17.13 мск.
Перерыв в активности Солнца составил около 171 часа, что стало самым большим значением с конца 2021 года. Тогда с 13 ноября по 4 декабря на Солнце не было ни одной вспышки уровня C и выше на протяжении 500 часов.
Возобновление столь продолжительных провалов активности ставит вопрос о том, что солнечная активность падает гораздо быстрее графика, и солнечный минимум, прогнозировавшийся на 2030 год, может наступить быстрее.
В октябре было зарегистрировано самое низкое с ноября 2021 года число пятен на Солнце.
Текущий рост активности связывается с появлением на левом краю Солнца пары новых групп пятен: 4583 и 4584.
Во второй из них и зарегистрирована вспышка. На данный момент событие рассматривается как случайное, не способное оторвать солнечную активность от дна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил об ожидании лишь одной слабой магнитной бури до конца 2026 года.
В понедельник активность на Солнце снизилась до нуля. В воскресенье Богачев назвал маловероятными мощные вспышки на Солнце до конца года.