ИКИ РАН: Самый долгий за пять лет перерыв в активности завершился на Солнце

Tекст: Денис Тельманов

Перерыв в солнечных вспышках начался 20 ноября и неожиданно завершился в пятницу, сообщает лаборатория в Telegram. График рентгеновского излучения Солнца начал меняться накануне, а утром пошел вверх.

Около 17.00 мск он пересек порог «C»-класса, с которого регистрируются обычные вспышки. Точный максимум вспышки балла C1.6 был зарегистрирован в 17.13 мск.

Перерыв в активности Солнца составил около 171 часа, что стало самым большим значением с конца 2021 года. Тогда с 13 ноября по 4 декабря на Солнце не было ни одной вспышки уровня C и выше на протяжении 500 часов.

Возобновление столь продолжительных провалов активности ставит вопрос о том, что солнечная активность падает гораздо быстрее графика, и солнечный минимум, прогнозировавшийся на 2030 год, может наступить быстрее.

В октябре было зарегистрировано самое низкое с ноября 2021 года число пятен на Солнце.

Текущий рост активности связывается с появлением на левом краю Солнца пары новых групп пятен: 4583 и 4584.

Во второй из них и зарегистрирована вспышка. На данный момент событие рассматривается как случайное, не способное оторвать солнечную активность от дна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил об ожидании лишь одной слабой магнитной бури до конца 2026 года.

В понедельник активность на Солнце снизилась до нуля. В воскресенье Богачев назвал маловероятными мощные вспышки на Солнце до конца года.