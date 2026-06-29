  • Новость часаЛантратова доложила Путину о возвращении всех курян из украинского плена
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    Япония начинает собственный путь к ведению войны в космосе
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    Британия решила заменить эсминцы «гибридами» для управления дронами
    Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов школьница рассказала о выборе вуза
    ВС России блокировали пятитысячную группировку ВСУ на севере ДНР
    Эксперт оценил способности России быстро восстанавливать работу НПЗ
    Кремль: Киев заплатит территориями за вторжение в Курскую область
    Минск озвучил красную линию для Украины
    Захарова: Россия жестко ответит на ядерные решения Финляндии
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос

    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

    4 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов ИИ поможет в борьбе с русофобией

    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира

    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

    27 комментариев
    29 июня 2026, 14:23 • Новости дня

    Захарова: Россия жестко ответит на ядерные решения Финляндии

    Захарова: Россия жестко ответит на ядерные решения Финляндии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия пообещала ответить политическими и военно-техническими шагами на снятие Финляндией запрета на размещение ядерного оружия, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Москва подготовит политические и военно-технические меры в ответ на решение Финляндии снять запрет на размещение на своей территории ядерного оружия. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте ведомства.

    В документе подчеркивается, что шаг финских властей создает для национальной безопасности России реальные угрозы, нейтрализация которых потребует дополнительных мер реагирования.

    «Такие меры, пусть никто не сомневается, будут своевременно и эффективно приняты», – отметила Захарова. В заявлении подчеркивается, что речь идет как о политических, так и о военно-технических шагах со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

    Ранее финское правительство внесло в парламент законопроект о поправках, позволяющих ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия на территории Финляндии в целях национальной и коллективной обороны.

    До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил планы разрешить ввоз ядерного оружия в страну в случае угрозы национальной безопасности и готовность Хельсинки к реакции со стороны России.

    28 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    Путин: Долг «Единой России» – сделать все для победы
    Путин: Долг «Единой России» – сделать все для победы
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России в ходе партийного съезда «Единой России» призвал политиков объединить усилия и оказать максимальную поддержку бойцам на передовой ради успешного завершения спецоперации.

    Российский лидер выступил на партийном съезде с речью о важности консолидации общества, передает Telegram-канал «Единой России». Политик обратился к участникам мероприятия с призывом активно помогать фронту.

    «Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя нашим недоброжелателям. Ничего у них никогда не получалось, не получится и сейчас. Сегодня весь наш народ поддерживает героев на передовой. Долг «Единой России» – сделать все для победы», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» в Москве.

    Глава государства назвал время проведения партийного форума судьбоносным для страны.

    Российский лидер заявил о беспрецедентном давлении западных элит на государство.

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    28 июня 2026, 22:43 • Новости дня
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Целью нового предложения, поступившего от Киева, ограничить боевые действия четырьмя регионами, является стремление в условиях нехватки личного состава перебросить туда высвободившиеся силы с других участков. Но спасать киевский режим Россия не собирается, заявил президент Владимир Путин.

    «Да, действительно, контакты есть, и они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу», – заявил Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, которое распространила пресс-служба Кремля.

    По словам российского лидера, первая инициатива Киева касается прекращениия ударов вглубь территорий с обеих сторон. Российские ответные удары по объектам на Украине «гораздо более мощные» и наносят серьезный ущерб противнику, поэтому мотивы подобных просьб очевидны.

    Еще одно предложение Киевского режима заключается в ограничении зоны спецоперации Херсонской и Запорожской областями, а также двумя республиками Донбасса.

    «Потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», – пояснил Путин. –

    «В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит».

    Однако, подчеркнул президент, спасение киевского руководства не является целью России. При этом Москва внимательно рассматривает все предложения, поступающие «с той стороны».

    Путин предупредил, что сохраняется риск отвлекающих маневров противника с целью отвлечения внимания и сил России от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарская разведка признала тотальное превосходство России над Украиной. Путин заявил о целях России в Сумской области. Лавров заявил, что Россия больше не будет верить на слово  Украине.

    Комментарии (33)
    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    29 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около 5 тыс. человек на левом берегу реки в районе Рубцов, рассказал президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По словам президента, на Рубцовском направлении, на левом берегу реки ВС России фактически заблокировали группировку противника численностью около 5 тыс. человек. Она прижата к реке.

    «Сверху идёт 1-я танковая армия российских Вооружённых Сил и поджимает противника с севера. 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия – с юга. И до полного окружения – там всё под огневым контролем находится, – но до полного, до окончательного окружения остаётся где-то около двух километров. 144-я дивизия и занимается решением этой задачи, и полагаю, что решит её успешно», – рассказал Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он уточнил, что судьба группировки противника будет похожа на ту, что была у ВСУ в  районе Купянска-Узлового. «И если помните, группировка там находилась примерно в таком же положении, была полностью уничтожена», – сказал президент.

    На Краснолиманском направлении, сообщил он, продолжается освобождение города Красный Лиман. Из 11 тыс. домов осталось освободить лишь 149. Этот населенный пункт является важнейшим логистическим центром и крупной узловой железнодорожной станцией.

    «Это важнейший укрепрайон создавался вооружёнными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино. Всё это находится в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр», – добавил он.

    При этом группировка «Южная» продвигается к Славянску, до которого осталось 8–9 километров, а войска группировки «Центр» прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений противника глубиной примерно 400 метров на четырёх участках и ведут бои по взятию оборонительного рубежа, сообщил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России анонсировали скорое начало боев за Славянск и Краматорск. Солдаты ВСУ начали бежать из Алексеево-Дружковки.   Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане.

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    29 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму
    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена, запас на полуострове есть, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    «Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность – 70 тыс. тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю», – сказал президент России в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин выразил уверенность, что эта задача будет решена.

    В этот же день в ходе совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом. Путин сообщил о создании штаба для мониторинга ситуации с топливом. Российский лидер также  предложил разработать дополнительные шаги для бесперебойного снабжения горючим граждан.


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    28 июня 2026, 22:30 • Новости дня
    Путин заявил о целях России в Сумской области

    Путин: Украинский режим заплатит за преступления на Курщине утратой территорий

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России продвигаются по Сумской области, формируя зону безопасности, политических планов в отношении региона у Москвы нет, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    «Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба», – цитирует Путина пресс-служба Кремля. При этом президент России отметил, что российские военные находятся уже в 10,5 километрах от самих Сум.

    Глава государства пояснмл, что задача российской армии на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль российских границ. «Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье», – напомнил Путин. –

    «Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Иволжанское в Сумской области. В Сумской области повреждены автозаправочные станции. 
    Российские войска нанесли удары КАБами по промышленным объектам в Сумах.

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    28 июня 2026, 16:49 • Новости дня
    Захарова дала оценку планам Зеленского установить памятник Мазепе в Киеве

    Захарова: Зеленский предает предков установкой памятника Мазепе в Киеве

    Захарова дала оценку планам Зеленского установить памятник Мазепе в Киеве
    @ Государственный Русский музей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы Владимира Зеленского поставить в Киеве памятник Ивану Мазепе еще одним «решением наркодиктатора».

    «Зеленский заявил, что памятник Мазепе будет установлен на проспекте Шевченко. Это и грустно, и смешно», – отметила дипломат в Telegram-канале.

    «Вот так приблудный пес Мазепа теперь соединил свою судьбу с великим сыном украинского народа Тарасом Шевченко благодаря решению наркодиктатора, в очередной раз предавшего своих собственных предков», – уточнила она.

    По ее словам, народу навязывают откровенную ложь, полностью игнорируя истинное отношение Тараса Шевченко к гетману.

    В своих текстах поэт именовал исторического деятеля бродячим псом. Иван Мазепа вошел в историю как политик рубежа XVII и XVIII веков, который во время Северной войны перешел на сторону шведского короля Карла XII. Из-за измены присяге русскому царю гетмана лишили всех государственных наград и предали церковной анафеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала мракобесием планы установки бюста Ивана Мазепы у Киево-Печерской лавры.

    Месяцем ранее дипломат рассказала о намерениях украинских властей создать масштабный мемориал коллаборационистам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил лидерство киевского режима в уничтожении исторических монументов.

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    29 июня 2026, 10:38 • Новости дня
    Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов школьница рассказала о выборе вуза

    Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов Малкова: Выбираю между химфаком МГУ и ФЭФМ МФТИ

    Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов школьница рассказала о выборе вуза
    @ Департамент образования и науки города Москвы

    Tекст: Ольга Иванова

    Выпускница московской школы Екатерина Малкова, впервые получившая на пяти экзаменах ЕГЭ по 100 баллов, раскрыла свои планы на учебу в ведущих вузах страны.

    Выпускница московской школы Екатерина Малкова, впервые в истории ЕГЭ набравшая 500 баллов по пяти экзаменам, рассказала о дальнейших планах, пишут «Аргументы и факты».

    «На данный я всё еще выбираю между химфаком МГУ и ФЭФМ МФТИ», – отметила девушка.

    По ее словам, подготовку к экзаменам она начала в начале 11-го класса и не ожидала получить такой результат. Екатерина призналась, что не верила даже в одну «сотню», тем более в пять.

    Она добавила, что во время сдачи сосредоточилась исключительно на подготовке: девушка старалась не загадывать, какими окажутся итоговые баллы, и не строить прогнозов до объявления результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о максимальных 500 баллах выпускницы столичной школы № 1409 Екатерины Малковой за пять экзаменов ЕГЭ.

    Ранее столичная выпускница из инженерного предпрофессионального класса набралa по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, физике и химии.

    Рособрнадзор отчитался о росте среднего балла ЕГЭ по ряду гуманитарных и естественно-научных предметов в 2026 году.

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    28 июня 2026, 18:41 • Новости дня
    Уходящий премьер Британии Стармер пожелал возглавить НАТО
    Уходящий премьер Британии Стармер пожелал возглавить НАТО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Уходящий глава британского кабинета министров Кир Стармер рассчитывает занять руководящий пост в Североатлантическом альянсе после освобождения вакансии в 2028 году.

    Покидающий свой пост премьер-министр Британии Кир Стармер планирует стать генеральным секретарем НАТО в 2028 году, пишет The Observer. Для получения этой должности ему потребуется серьезная поддержка со стороны нового правительства.

    Место Стармера вскоре займет Энди Бернэм, который позиционирует себя как выходец из рабочего класса. Однако один из британских министров выразил сомнение в легкости этой роли: «Энди делает так, что быть обычным кажется почти не требующим усилий, но быть премьер-министром – это не обычная работа».

    Пребывание на посту главы правительства серьезно изменило жизнь Стармера. В прошлом году его дом подвергся поджогу, после чего семье политика пришлось искать более безопасное жилье. Кроме того, он столкнулся с масштабной кампанией дезинформации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Несмотря на трудности, Стармер сохранил хорошие отношения с мировыми лидерами. На недавнем саммите G7 европейские коллеги выразили ему высокое уважение, а с президентом Украины Владимиром Зеленским британский политик поддерживает тесный контакт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер досрочно покидает свой пост из-за экономических проблем.

    Бывший мэр Манчестера Энди Бернэм объявил о намерении стать новым лидером Лейбористской партии.

    Сотни недовольных граждан собрались у правительственной резиденции в Лондоне.

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    28 июня 2026, 18:37 • Новости дня
    Украинские беженцы украли мебель и унитаз из квартиры в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья украинских беженцев вынесла из арендованной в Германии квартиры всю мебель и сантехнику, нанеся владелице ущерб на сумму более 100 тыс. евро.

    Об инциденте с арендаторами, которые вынесли из чужого жилья мебель и сантехнику, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на Bild. Владелица недвижимости Натали Шелл, переехавшая в детстве в Германию из Казахстана, в 2025 году пустила в свой дом украинскую семью. Женщина сдала квартиру площадью 140 квадратных метров паре с шестью детьми, поскольку искренне сочувствовала их положению.

    Пока хозяйка отсутствовала, жильцы полностью обчистили помещения. Злоумышленники забрали плиту, духовку, унитаз, душ и умывальники, а также целиком демонтировали систему отопления. Потерпевшая оценивает нанесенный ущерб в сумму, превышающую 100 тыс. евро.

    В настоящее время бывшие квартиранты благополучно вернулись на родину. «Люди прислали мне скриншоты из Инстаграма с фотографиями моего арендатора и его сына, укладывающих плитку на Украине. Как будто ничего не произошло, я в шоке», – заявила Шелл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ всерьез обеспокоились возможным кризисом из-за наплыва украинских переселенцев.

    Экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт указал на радикальное изменение отношения немцев к приезжим.

    Немецкий журнал Compact зафиксировал рост числа уголовных преступлений со стороны беженцев.

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    29 июня 2026, 11:09 • Новости дня
    Поляки и украинцы устроили массовую поножовщину в Стараховицах

    В Польше произошла массовая драка с поножовщиной между поляками и украинцами

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт двух молодежных компаний на берегу водоема в польских Стараховицах перерос в жестокую потасовку с применением холодного оружия, в результате которой пострадал один человек.

    Инцидент произошел в городе Стараховицы Свентокшиского воеводства, передает РИА «Новости».

    Местная полиция сообщила подробности: «Возле залива возник конфликт между двумя группами молодых людей, среди которых были граждане Польши и Украины. В итоге произошла драка, и один из участников драки применил острый предмет, в результате чего другой из участников драки был ранен».

    Прибывшие на место происшествия спасатели и стражи порядка оказали помощь пострадавшему. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об участии в избиении.

    Виновным грозит наказание на срок от трех месяцев до 15 лет лишения свободы. Сейчас следователи допрашивают очевидцев и устанавливают личности всех участников потасовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае группа поляков жестоко избила украинских подростков в центре Варшавы.

    Неделей позже агрессивно настроенные мужчины атаковали гражданина Украины в городе Радом из-за незнания местных песен.

    В конце прошлого года полиция зафиксировала массовую драку украинских мигрантов с применением холодного оружия в столичном Свентокшиском парке.

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    29 июня 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил способности России быстро восстанавливать работу НПЗ

    Экономист Юшков: Санкции Запада не мешают России быстро ремонтировать НПЗ

    Эксперт оценил способности России быстро восстанавливать работу НПЗ
    @ Максим Слуцкий/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У России есть возможность самостоятельно восстановить НПЗ, поврежденные украинскими ударами. Российские компании производят необходимое оборудование, а также импортируют его из Азии, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские удары не создали критического ущерба российской энергетической инфраструктуре.

    «Запрет на поставку в Россию оборудования для ремонта, модернизации и строительства НПЗ начал действовать еще в 2022 году. Тем не менее российские предприятия проводили плановое обслуживание предприятий и обновление комплектующих», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Часть оборудования НПЗ вырабатывает ресурс и должна быть заменена независимо от ударов. Если бы Россия не могла импортировать и производить необходимые технические комплектующие, то заводы бы уже остановились без всяких обстрелов. Однако они работали, модернизировались и расширяли производство», – продолжил он. Собеседник напомнил, что в 2025 году нефтяная инфраструктура России также подвергалась ударам и вводился запрет на экспорт топлива. «Тем не менее предприятия были восстановлены», – указал Юшков.

    «Нельзя сказать, что НПЗ невозможно восстановить, потому что против России действуют санкции на поставку оборудования. Весь вопрос в сроках проведения работ. Ситуация усложняется лишь тем, что повреждены сразу несколько предприятий, что предполагает повышенный объем заказов у поставщиков», – подчеркнул спикер.

    По словам собеседника, часть необходимого оборудования завозится в Россию из азиатских стран. «Здесь возникает только вопрос о экономической целесообразности. До 2022 года выгоднее было проводить техническое обновление за счет поставок из Европы. Но это не значит, что нет других вариантов», – резюмировал Юшков.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские удары по критически важной и энергетической инфраструктуре создают проблемы, в стране наблюдается «определенный дефицит, но он не критический», сообщает Кремль. «Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита: нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, надежно прикрывать эти объекты», – отметил он.

    «Как я уже сказал, ущерб есть. Но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – подчеркнул глава государства.

    Днем ранее на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин сообщил, что, согласно данным Минэнерго, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. «Есть небольшое снижение, всего четыре процента», – отметил он.

    «Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», – добавил президент России.

    По его слова, мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «используются на максимуме, задействован потенциал средних и малых предприятий». «Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», – указал политик.

    «В целом для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», – указал Путин.

    Кроме того, на прошлой неделе глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина. В свою очередь вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для поддержки внутреннего рынка.

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    29 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    Путин высказался об украинских ударах по российской инфраструктуре
    Путин высказался об украинских ударах по российской инфраструктуре
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам российского президента, есть необходимость наращивания выпуска средств ПВО и ускоренном восстановлении поврежденных объектов после серии ударов по критически важной энергетической инфраструктуре.

    По словам президента Путина, удары по объектам нашей инфраструктуры создают определенные проблемы, наблюдается определённый дефицит, но он не критический на пути прекращения ударов по объектам российской инфраструктуры.

    «Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учётом того, что применяется противником», – сказал он в интервью  журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, видео которого представлено пресс-службой Кремля.

    Путин призвал анализировать переданное из Европы оружие, БПЛА, отметив, что «все эти средства защиты у нас на самом деле есть». Здесь важна скорость  наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.

    «Как я уже сказал, ущерб есть. Но все повреждённые объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Всё у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – указал он.

    Президент отметил важность скорейшего вывода энергоблоков из ремонтов, налаживания необходимого объема импорта и слаженной работы всех уровней и структур, задействованных в отражении атак.

    Он подчеркнул, что главная цель – защита гражданского населения и минимизация ущерба для экономики и промышленности. По его оценке, удары по гражданской инфраструктуре предназначены не только для нанесения ущерба, но и для подпитки информационной операции, нацеленной на раскол российского общества и остановку наступления российских войск.

    «Мы не дадим им такого шанса. Тем более это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Джерелиевский рассказал, какая защита нужна охотникам на дронов. Минобороны сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре украинских войск. Ростех показал новый морской комплекс перехвата дронов.

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    28 июня 2026, 19:51 • Новости дня
    Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил разработать дополнительные меры для обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка топливом на фоне незначительного снижения резервов.

    Текущие запасы бензина в стране достигают 1,7 млн тонн, передает РИА «Новости». Этот показатель почти равен результатам за аналогичный период прошлого года.

    «По справке, которую Минэнерго представило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Ну, есть небольшое снижение, всего 4%», – заявил президент в ходе профильного совещания.

    Российский лидер также предложил рассмотреть дополнительные шаги для бесперебойного снабжения горючим граждан, бизнеса и социально значимых предприятий. Участникам встречи предстоит обсудить эффективность реализации уже принятых в этой сфере решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту предложения для нормализации ситуации с бензином.

    Кабинет министров подготовил комплекс мер для поддержки бесперебойных поставок горючего.

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    28 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ

    Экономист Лизан: Удары по украинским АЗС создадут перебои с топливом у ВСУ

    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Удары по заправкам стали единственным способом вызвать топливный кризис ВСУ. Поскольку в стране не осталось работающих НПЗ, бензин завозится напрямую из Европы прямо на заправочные станции. Таким образом, серия поражений АЗС способна существенно ослабить противника, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины.

    «Для того, чтобы полностью понять логику ударов по автомобильным заправочным станциям (АЗС), необходимо вспомнить о том, как в идеале должна выглядеть цепочка доставки нефтепродуктов. Начинается все с непосредственной добычи энергоресурсов, которые затем отправляются на НПЗ», – рассказывает экономист Иван Лизан.

    «Там происходит переработка сырья в топливо, откуда оно направляется в хранилища или непосредственно на АЗС. Россия целенаправленно еще с 2022 года била по украинским мощностям «перегонки» нефти, что привело к фактически полному исключению второго звена из обозначенной цепочки», – продолжает он.

    «Соответственно, схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправки. Таким образом, вызвать топливный кризис в республике можно лишь путем нанесения ударов непосредственно по АЗС», – рассуждает собеседник.

    «Дополнительно уничтожаются и фуры, которые задействованы в данных логистических цепочках. Примечательно, что ВС РФ бьют преимущественно по регионам Восточной Украины: это Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области. У подобного решения есть две причины», – подчеркивает эксперт.

    «Во-первых, перечисленные территории располагаются в непосредственной близости к фронту. То есть поражение АЗС здесь достаточно быстро скажется на положении ВСУ. Во-вторых, до местных заправок проще «дотянуться»: по Западной Украине бить всегда сложнее», – добавляет он.

    «При этом наносить удары по логистическим путям – бессмысленно. Дороги можно починить достаточно быстро: нужно лишь засыпать образовавшуюся яму даже песком. А АЗС – это легкая и статичная цель, координаты которой, в силу ее гражданского характера, можно найти даже в Google-картах. Да и средств защиты столь малых и взрывоопасных объектов у Украины пока нет», – заключил Лизан.

    Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе (Днепропетровская область), а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области, пишет «Газета.ru». Отмечается, что только за последний месяц было уничтожено более 150 станций и 100 бензовозов.

    В Минобороны, впрочем, эти данные до сих пор не подтвердили. Однако ведомство публиковало кадры ликвидации заправок в Николаевской области. «Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», – подчеркивается в сообщении. Для поражения целей применялись БПЛА «Герань-2».

    Проблему признают и на Украине. Так, Андрей Пивоварский, бывший министр инфраструктуры страны, отметил, что ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. По его мнению, все это приведет к росту цен на бензин.

    С подобной оценкой согласно и экспертное сообщество Украины. Так, издание «Страна.ua», ссылаясь на слова специалиста в топливной сфере Дмитрия Леушкина, пишет, что в некоторых городах республики уже не осталось ни одной работающей АЗС. Например, сеть заправок полностью уничтожена в Тростянце.

    Регулярно поражаются станции в Харькове и Запорожье. При этом, по мнению эксперта, владельцы заправок не могут установить даже антидроновые сетки, поскольку в государстве отсутствует механизм их закупки, а лицензирование передвижных АЗС до сих пор не упрощено.

    Напомним, в начале июня Владимир Путин пообещал нарастить силу ответных ударов по Украине, пишет «Коммерсант». Тогда он отметил, что подобные действия необходимы для того, чтобы «отбить желание» ВСУ атаковать российскую территорию, цель которых – расколоть общество РФ и посеять в его рядах растерянность.

    Позже об этом высказался и глава МИД Сергей Лавров. «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», – цитирует дипломата ТАСС.

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    28 июня 2026, 18:23 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу «Единой России» о признании особого статуса учителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогов, подчеркнув, что эта инициатива означает введение новых мер поддержки, а не простую формальность.

    Российский лидер в ходе партийного съезда выступил с поддержкой инициативы, касающейся отечественных преподавателей. Глава государства одобрил предложение о признании особого положения педагогов в обществе, передает Telegram-канал «Единой России».

    «Закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь о новых мерах поддержки тем, кто посвятил себя воспитанию подрастающего поколения», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России Владимир Путин призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.

    В прошлом году глава государства поздравил российских педагогов с профессиональным праздником.

    Ранее российский лидер предложил назначить специальные доплаты школьным наставникам.

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