Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Военный вертолет разбился в зоне боевых действий в Афганистане
Вертолет минобороны Афганистана упал в Бадахшане во время боевых действий
При заходе на посадку в охваченном боями приграничном уезде Нусай военный вертолет минобороны Афганистана задел опору линии электропередачи и потерпел крушение.
Инцидент произошел в уезде Нусай пограничной с Таджикистаном афганской провинции Бадахшан, передает РИА «Новости». По официальным данным, боевая машина задела лопастью столб ЛЭП.
Пресс-секретарь министерства обороны Энайятулла Хварезми прокомментировал ситуацию в социальных сетях. «Сегодня поздно вечером вертолет, принадлежащий министерству обороны, получил повреждения в провинции Бадахшан во время посадки из-за столкновения лопасти с опорой. При этом в результате инцидента никто не пострадал», – сообщил он.
Журналисты газеты Etilaatroz отмечают, что борт подвергся атаке повстанцев под руководством полевого командира Джумы Хана Фатеха. Издание отмечает, что под обстрел попали три вертолета, один из которых перевозил боеприпасы и рухнул на землю.
Ожесточенные бои в уезде Нусай продолжаются со вторника, обе стороны несут серьезные потери. Афганская авиация активно наносит удары по позициям мятежников в горах, а небо непрерывно патрулируют беспилотники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Афганистана заявили о поддержке Пакистаном мятежников в провинции Бадахшан.
Ранее афганские военно-воздушные силы нанесли удары по центрам подготовки террористов на пакистанской территории.
В конце июля миссия ООН опубликовала отчет о гибели сотен мирных афганцев из-за трансграничных атак.