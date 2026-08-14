Кабул обвинил Пакистан в поддержке мятежников в Афганистане

Пресс-секретарь лидера Афганистана Моджахед: Пакистан поддерживает мятежников

Tекст: Антон Антонов

Это первое официальное заявление афганских властей по поводу ситуации в Бадахшане, передает РИА «Новости» со ссылкой на TOLOnews.

Согласно данным афганских СМИ, в бадахшанском уезде Нусай с вечера вторника продолжаются ожесточенные боестолкновения между армейскими подразделениями и формированиями мятежного полевого командира талибов Джумы Хана Фатеха. Обе стороны несут потери в живой силе, в районе боевых действий задействована авиация ВВС Афганистана, небо над зоной конфликта патрулируют беспилотники.

По словам Моджахеда, Исламабад «приютил» часть вооруженных противников нынешних афганских властей и сыграл «определенную роль» в их недавней активности в регионе.

«Моджахед заявил, что Исламабад пытается создать для этих людей «центр, офис и убежище» на своей территории», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Моджахед назвал происходящее в Бадахшане заговором и пообещал, что власти Афганистана ответят на него решительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Моджахед сообщил о гибели мирных жителей при авианалете ВВС Пакистана на афганские провинции Пактия, Пактика и Кунар.

Пакистан в феврале 2026 года объявил «открытую войну» Афганистану и обвинил талибов в поддержке терроризма и сотрудничестве с Индией.

Миссия ООН по содействию Афганистану в июльском отчете зафиксировала почти 500 погибших и свыше 1,2 тыс. раненых мирных жителей страны в результате трансграничных ударов Пакистана с октября 2025 года.