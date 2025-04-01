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На чешском оборонном заводе произошел пожар
Пожар произошел на чешском оборонном заводе после недавнего взрыва в цехе боеприпасов
Пожар вспыхнул в цехе металлообработки на оборонном заводе Policske strojirny в Поличке, ущерб составил 985 тыс. крон, неделей ранее на предприятии произошел взрыв, сообщило новостное издание Idnes.
Возгорание началось в цехе металлообработки, который не связан с производством боеприпасов, и причинило ущерб в 985 тыс. крон, что эквивалентно приблизительно 43 тыс. долларов, передает ТАСС.
Неделю ранее на этом заводе произошел взрыв в цехе по производству боеприпасов, в результате чего производство было частично остановлено. Согласно данным предварительного расследования, причиной взрыва стала халатность персонала. Несмотря на это, руководство STV Group, владельца завода, заявило, что инцидент не повлияет на поставки боеприпасов на Украину.
Policske strojirny является единственным производителем крупнокалиберных боеприпасов в Чехии, которые активно используются на Украине. В прошлом году STV Group увеличил производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов с 120 тыс. до 200 тыс. в год. В тушении пожара участвовали пять расчетов, и причиной возгорания назван технический дефект вентиляционной системы.