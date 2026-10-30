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    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    14 комментариев
    30 октября 2026, 20:47 • Новости дня

    Вылетевший из Стамбула пассажирский самолет вернулся обратно из-за птицы

    Летевший в Копенгаген самолет Pegasus вернулся в Стамбул из-за птицы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс в Копенгаген, вернулся в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен из-за столкновения с птицей после взлета.

    Пассажирский лайнер был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт отправления после того, как столкнулся с птицей во время набора высоты, передает РИА «Новости».

    После приземления техники осмотрели самолет и убедились в отсутствии повреждений. Спустя примерно два часа борт повторно вылетел в Копенгаген и благополучно приземлился в столице Дании в 12:54 по мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг следовавшие из Стамбула в Москву два пассажирских самолета направились обратно в Турцию из-за ограничений в аэропорту Внуково.

    В августе прошлого года у самолета турецкой авиакомпании Pegasus после вылета из Стамбула возникла неисправность двигателя в результате встречи со стаей аистов.

    В том же месяце летевший в Россию самолет вернулся в аэропорт Стамбула из-за ухудшения самочувствия одного из пилотов.

    28 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море

    Министр обороны Турции Гюлер: Анкара имеет право ответить на удары по судам

    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Турция оставляет за собой право всеми законными способами ответить на атаки по судам под турецким флагом в Черном море, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

    Министр выступил с заявлениями в Софии после встречи министров обороны Турции, Болгарии и Румынии. По словам Гюлера, на встрече стало известно о новом ударе беспилотниками по судну у берегов Болгарии, передает РИА «Новости».

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер.

    По его словам, три страны намерены предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. К рабочей группе MCM Black Sea могут присоединиться другие страны, даже не предоставляя свои корабли для разминирования.

    Гюлер отметил, что Анкара продолжает задействовать все возможные каналы для создания диалога между Россией и Украиной и обсуждения безопасности судоходства в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Анкара заявила о координации с Москвой по безопасности судоходства в Черном море.

    В начале месяца власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море.

    Летом Москва и Анкара приняли решение о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

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    29 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море

    Военный эксперт Анпилогов: Турция не сможет эффективно ответить на атаки по судам в Черном море

    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление министра обороны Турции о праве отвечать на атаки по судам в Черном море свидетельствует о смене подхода Анкары, которая ранее предлагала создать безопасные маршруты для торгового флота России и Украины. Впрочем, возможности республики для военного ответа ограничены, отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС РФ наносят удары не по торговым судам, а лишь по тем плавсредствам, которые доставляют на Украину вооружения. Другими словами, суда под турецким флагом, перевозящие военные грузы или грузы двойного назначения на Украину, будут считаться законной целью для российской армии, поскольку такие операции нарушают международные конвенции о правилах ведения войны», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Впрочем, если Турция пойдет на такой шаг, перед республикой встанет принципиальный выбор: либо она сохраняет статус нейтральной страны и не использует свои суда для доставки военных грузов, либо отказывается от нейтралитета. «Но открыто выступать на стороне Украины против России в текущих политических условиях Анкаре едва ли целесообразно», – отметил аналитик.

    По его мнению, даже если будет доказано, что украинские безэкипажные катера (БЭК) или беспилотники атаковали судно под турецким флагом, Турция вряд ли станет вступать в войну с Украиной. «Тем не менее за декларацией о праве ответить на такой удар должны последовать четкие действия, как правило, оборонительного характера», – считает эксперт.

    Среди возможных шагов – конвоирование судов и размещение на борту вооруженных групп. Однако такие меры потребуют значительных расходов и при этом будут ограниченно эффективны против БЭКов и ударных беспилотников. Для борьбы с ними в первую очередь необходима морская авиация: вертолеты, самолеты и беспилотники, способные поражать безэкипажные катера.

    «Создание полноценной системы морской обороны – масштабная и технически сложная задача. С ней сталкивается даже Россия, чьи возможности по контролю над Черным морем существенно шире турецких. Поэтому я скептически оцениваю способность Турции дать чисто военный ответ на подобные угрозы», – рассуждает Анпилогов.

    Если раньше турецкие власти предлагали создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов России и Украины, то теперь делают акцент на военном ответе. По оценке собеседника, такой подход менее убедителен, чем политическое решение, которое, впрочем, также едва ли реализуемо.

    Как напомнил аналитик, опыт зернового коридора был подорван нарушениями со стороны Киева. «Существовавший маршрут утратил гуманитарный характер, поскольку Украина задействовала его для транспортировки военных грузов, а также для проведения ударных операций: с борта сухогрузов производили запуск БЭКов и беспилотников», – пояснил эксперт. В связи с этим, по его мнению, Россия не пойдет на такие политические соглашения.

    Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что власти страны обеспокоены интенсивными нападениями на торговые суда в Черном море, и призвал Россию и Украину «действовать со здравым смыслом, в соответствии с принципом безопасности судоходства в открытом море». Он подчеркнул, что Анкара оставляет за собой право на ответ в случае нападений на суда под турецким флагом.

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер в Софии после встречи министров обороны и начальников военных штабов Турции, Румынии и Болгарии.

    Напомним, Анкара еще с августа предпринимает попытки добиться соглашения о безопасности судоходства. Тогда турецкий МИД направил Москве и Киеву предложение о создании «механизма для объявления о прекращении огня». Однако в том же месяце украинские беспилотники атаковали два судна – Yashar и Nadezhda.

    Последнее, по данным iHa, шло под флагом Камеруна и перевозило фрукты и овощи из Самсуна в Новороссийск. В результате атаки на борту начался пожар. Пострадали четыре моряка, трое из которых были гражданами Турции. Впоследствии экипаж эвакуировали в Новороссийск при содействии российских Военно-морских сил.

    Газета Financial Times назвала Черное море «самым опасным судоходным маршрутом в мире». Издание отметило, что Черноморский регион, важный коридор для поставок зерна и нефти, стал представлять для судов более высокий риск, чем Персидский залив. В связи с этим судовладельцы начали использовать более старые суда, страхование которых обходится дешевле, и пересматривать торговые операции.

    В октябре Анкара предложила создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов. Согласно турецкому плану, украинские суда смогут следовать к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, российские – через воды Грузии и Турции. Москва и Киев, как предполагается, откажутся от ударов по торговым судам друг друга и возьмут на себя обязательства по обеспечению безопасности выделенных маршрутов.

    Как отмечали эксперты, предложенная схема может затронуть принципиальные интересы Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российская сторона не готова принять условия Турции.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    29 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство национальной обороны Турции повторно предложило Египту подписать соглашение о морской границе, заявив, что Каир может получить более 15 тыс. кв. км морской юрисдикции по сравнению с возможным соглашением с Грецией.

    Восемь дней назад базирующийся в Тобруке восточный парламент Ливии одобрил морское соглашение между Турцией и признанным международным сообществом правительством в Триполи, подписанное еще в 2019 году и долгие годы отвергавшееся восточными ливийскими властями. Документ определяет зоны морской юрисдикции Турции и Ливии в Средиземном море, против чего выступают Греция, Кипр и Египет, считающие, что соглашение нарушает их суверенные права, пишет Al Jazeera.

    Старший научный сотрудник Chatham House Галип Далай оценил сближение Анкары с обоими ливийскими лагерями как стратегический успех. «Это не просто прагматичный или тактический выигрыш. Это стратегический выигрыш для Турции», – заявил Далай.

    Через четыре дня после заявления греческого министра иностранных дел о переговорах с Египтом о продлении морского соглашения 2020 года в сторону Кипра Египет присоединился к заявлению Греции, Кипра, Бахрейна, ОАЭ и Евросоюза в ООН, отклоняющему турецко-ливийское соглашение. При этом командующий сухопутными войсками Турции генерал Метин Токель прибыл в Египет с официальным визитом, а турецкое министерство обороны объявило о совместных военно-морских учениях в Александрии с 4 по 9 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство обороны Турции заявило о готовности Анкары заключить с Египтом отдельный морской меморандум. В тот же день внешнеполитическое ведомство Турции отказалось от уступок в Эгейском море. В воскресенье переговоры делегаций Запада и Востока Ливии в Анкаре завершились без достижения договоренностей по ключевым вопросам военного и политического урегулирования конфликта.

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    29 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Число погибших при обрушении скалы в турецкой Каппадокии увеличилось до трех
    Число погибших при обрушении скалы в турецкой Каппадокии увеличилось до трех
    @ Turan Bulut/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Количество жертв обрушения скальной породы у входа в музей Каппадокии возросло до трех человек, сообщил губернатор турецкой провинции Невшехир Хюсейин Кек.

    В четверг у входа в музей Каппадокии на открытом воздухе из-за оползня, вызванного сильными дождями, рухнул каменный столб, передает РИА «Новости». «Обнаружено тело еще одного погибшего», – сказал Хюсейин Кек.

    Ранее губернатор сообщал о двух жертвах. В результате инцидента пострадали и были госпитализированы пять человек, поисково-спасательная операция продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг скальное образование рухнуло в популярной у туристов Каппадокии на территории Турции. Глава Минюста Турции Акын Гюрлек сообщил о гибели двух человек и ранении пятерых.

    Ассоциация туроператоров России назвала погибших гражданами Турции.

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    29 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Сломавшийся сухогруз остановил транзит через Босфор

    Транзит через Босфор приостановили из-за поломки двигателя сухогруза

    Сломавшийся сухогруз остановил транзит через Босфор
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Движение судов через Босфорский пролив приостановлено в обоих направлениях из-за неполадок с двигателем у сухогруза Alisuvar Mammadov, сообщили в турецком управлении береговой охраны.

    Транзит закрыт в обе стороны, передает РИА «Новости».

    Сухогруз длиной 139 метров шел под флагом Сент-Китс и Невис из болгарской Варны. Судно заглохло у стамбульского района Канлыджа, к нему направлены буксиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле транзит через Босфор возобновили после снятия с мели шедшего из России сухогруза.

    В мае транзит через пролив временно остановили в обоих направлениях после инцидента с судном, направлявшимся из Египта в российские порты.

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    30 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    В Турции открыли памятную табличку на переданной Советской Россией пушке

    В Турции открыли табличку на переданной Советской Россией 87-миллиметровой пушке

    В Турции открыли памятную табличку на переданной Советской Россией пушке
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В турецкой провинции Анкара состоялось открытие памятной таблички на артиллерийском орудии, которое было передано Турции Советской Россией в годы национально-освободительной борьбы, сообщил посол России в Турции Сергей Вершинин.

    В городе Каледжик турецкой провинции Анкара состоялась церемония открытия памятной таблички на русской артиллерийской пушке времен войны за независимость Турции, передает РИА «Новости».

    «Военная и финансовая поддержка, оказанная Советской Россией национально-освободительному движению во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком, стала одной из важнейших страниц общей истории двух государств и заложила основы дальнейшего российско-турецкого сотрудничества», – заявил Вершинин.

    В мероприятии также приняли участие мэр Каледжика Сатылмыш Каракоч и руководитель Русского дома в Анкаре Александр Сотниченко.

    Открытие таблички приурочили к 106-й годовщине установления дипломатических отношений между Советской Россией и правительством Великого национального собрания Турции.

    Историческое орудие с серийным номером 3331 представляет собой 87-миллиметровую легкую полевую пушку. Ее ствол изготовили в 1894 году на Пермском пушечном заводе. Советская Россия передала пушку в рамках военной помощи в 1921–1922 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД России заявил об устойчивости экономических связей Москвы и Анкары.

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    28 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин сообщил о желании турецких компаний выкупить долю в АЭС «Аккую»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о готовности турецких компаний выкупить часть пакета в проекте строящейся в стране атомной электростанции «Аккую».

    «В Турции Россия заканчивает (строительство АЭС «Аккую») целиком. Там полностью наше финансирование, все 25 млрд долларов – это стопроцентные российские инвестиции», – сказал глава государства на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

    Путин напомнил, что Россия строит станцию на уникальных условиях: сама ею владеет и эксплуатирует. «Правда, сейчас внутри Турции нашлись компании, которые хотят тоже быть участниками этого процесса и готовы выкупить часть пакета. Мы это только приветствуем», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник гидравлические испытания подтвердили прочность оборудования второго контура первого энергоблока АЭС «Аккую».

    В прошлом году Турция завершила переговоры о продлении на один год контрактов на импорт российского газа.

    Министерство энергетики Турции подчеркнуло отсутствие угроз для газового импорта из России после обсуждения в США новых санкций.

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    29 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Следовавшие из Стамбула в Москву самолеты направились обратно в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Следовавшие из Стамбула в Москву два пассажирских самолета развернулись в воздушном пространстве Польши и Литвы и направились обратно в Турцию из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты прибудут в новый международный аэропорт Стамбула, а также в аэропорт имени Сабихи Гекчен, передает ТАСС.

    Росавиация сообщила в «Максе», что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Внуково также вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    ПВО за сутки сбила 47 летевших на Москву беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    28 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    МИД Турции отказался от уступок в Эгейском море

    Anadolu: Анкара отказалась идти на уступки в Эгейском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внешнеполитическое ведомство Турции заявило о неизменности позиции страны и готовности отстаивать свои интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

    Министерство выпустило письменное заявление в связи с появившимися в публичном пространстве утверждениями относительно политики страны в этих регионах, передает Anadolu.

    В ведомстве подчеркнули, что ответы министра иностранных дел Хакана Фидана на мероприятии аналитического центра в Брюсселе исказили и вырвали из контекста. Кроме того, дипломат не давал интервью греческой газете.

    «Взгляды Турции, которые она последовательно отстаивает на всех площадках в соответствии с международным правом, не претерпели никаких изменений. Как и прежде, мы продолжим без каких-либо уступок защищать наши законные права и интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье», – заявили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    Хакан Фидан заявил об активизации усилий Анкары по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

    Также глава турецкой дипломатии сообщил о поддержании постоянной связи с Москвой и Киевом для решения проблем безопасности морской навигации.

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    29 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    При обрушении каменного столба в турецкой Каппадокии погибли люди

    TGRT Haber: В турецкой Каппадокии из-за обрушения скалы погибли люди

    Tекст: Ольга Иванова

    В популярной у туристов Каппадокии на территории Турции рухнуло скальное образование, в результате инцидента есть жертвы и пострадавшие.

    Каменный столб обрушился у входа в музей под открытым небом в турецкой провинции Невшехир, есть погибшие и раненые, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TGRT Haber.

    Отмечается, что на место происшествия прибывают многочисленные кареты скорой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе посол Турции в непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра Али Мурат Башчери сообщил о жертвах происшествия с катамараном у побережья Северного Кипра.

    В апреле в генеральном управлении береговой охраны Турции сообщили о временной остановке транзита судов через пролив Дарданеллы из-за происшествия с танкером.

    В том же месяце в одной из школ на востоке Турции зафиксировали звуки стрельбы.

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    28 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Турция отказалась отменять систему «все включено» в отелях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Турции заявили, что не планируют кардинально менять систему «все включено» в отелях перед новым туристическим сезоном.

    Турецкие власти не планируют кардинальных изменений в отелях с системой «все включено» перед предстоящим туристическим сезоном, несмотря на различные предложения отрасли, сообщили РИА «Новости» в администрации президента Турции.

    «Время от времени мы получаем от туристического сектора различные предложения по этому вопросу. <...> Однако на данный момент какие-либо решения, способные кардинально изменить систему «все включено» в наших отелях в новом сезоне, не обсуждаются», – заявили власти страны и добавили, что любые решения по изменению системы будут приниматься с учетом интересов туристов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о предложении разделить систему «все включено» в Турции на пять категорий.

    Ранее представитель туристической индустрии объявил о сохранении турецкими отелями популярной системы «все включено» в условиях роста числа туристов из России.

    До этого владелец одного из отелей Антальи предупредил о возможной потере клиентов из-за изменений системы all inclusive.

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    29 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Жертвами обрушения скалы в Каппадокии стали граждане Турции

    АТОР: Погибшие при обрушении скалы в Каппадокии оказались гражданами Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое погибших в результате обрушения скальной породы в турецкой Каппадокии оказались гражданами Турции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    В пресс-службе ассоциации уточнили, что информацию о гражданстве погибших предоставили местные власти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в популярной у туристов Каппадокии на территории Турции рухнуло скальное образование.

    Глава Минюста Турции Акын Гюрлек сообщил о гибели двух человек и ранении еще пятерых в результате обрушения скальной породы.

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    28 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    В Турции предложили поделить систему «все включено» на пять категорий

    АТОР: В Турции предложили разделить систему «все включено» на пять категорий

    Tекст: Денис Тельманов

    В Турции предложили разделить систему «все включено» на пять категорий, от экономичной до люксовой, чтобы туристам было проще понять, что входит в стоимость отдыха, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    С такой инициативой выступил представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит. К разработке новой системы сертификации отелей по единым критериям качества и набора услуг хотят привлечь Министерство культуры и туризма Турции, пишет ТАСС со ссылкой на АТОР.

    В ассоциации объяснили, что под одним названием all inclusive может скрываться совершенно разный набор услуг: от скромного шведского стола до круглосуточного питания, импортного алкоголя и ресторанов а-ля карт. Разделение на категории поможет туристам еще до бронирования понимать отличия между вариантами.

    Отмечается, что пока это только инициатива турецких отельеров. Сроки возможного введения новой классификации и конкретные требования к категориям не названы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили об исчезновении традиционных горящих туров на турецкие курорты из-за полной распродажи мест.

    В июне в ассоциации заявили, что десятидневный отпуск в Турции или Египте обойдется минимум в 130-140 тыс. рублей на двоих.

    В феврале турецкие отельеры отказались менять популярную систему «всё включено», чтобы не потерять позиции на мировом рынке из-за роста числа туристов из России.

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    28 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Турция выразила готовность заключить с Египтом меморандум о морских границах

    Минобороны Турции: Анкара готова подписать меморандум о границах с Египтом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Турции заявило о готовности Анкары заключить с Египтом отдельный взаимовыгодный меморандум о морских границах.

    «Снова подчеркиваем готовность Турции заключить с Египтом взаимовыгодный меморандум о морских границах», – заявил источник в турецком ведомстве. Он добавил, что в этом случае Каир получит дополнительно более 15 тыс. квадратных километров морской поверхности по сравнению с возможным соглашением с Афинами, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелеканал TRT Haber.

    Ранее глава греческого МИД Йоргос Герапетритис сообщил, что Египет, Бахрейн и ОАЭ вслед за Грецией выразили опасения из-за недавней ратификации восточно-ливийским парламентом меморандума с Турцией. По его словам, эти страны считают документ недействительным и противоречащим международному праву.

    Парламент Ливии на востоке страны 20 октября ратифицировал заключенное в 2019 году соглашение с Турцией по морским зонам. Египет в 2020 году договорился с Италией и Грецией о разграничении морских зон, которые пересекаются с турецко-ливийским меморандумом около Родоса и Крита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду внешнеполитическое ведомство Турции заявило о неизменности позиции страны и готовности отстаивать свои интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов в Эгейском море.

    Также Анкара сообщила о завершении создания новых охраняемых морских зон у островов Гекчеада и Финике.

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    29 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Посольство заявило об отсутствии россиян среди пострадавших в Каппадокии

    Tекст: Денис Тельманов

    Среди пострадавших в результате обрушения горной породы на территории турецкой Каппадокии не оказалось граждан России, сообщило российское посольство в Турции.

    По предварительной информации местных правоохранительных органов, российские туристы не пострадали при обрушении скалы на одном из туристических объектов в Каппадокии, передает РИА «Новости».

    В посольстве России в Анкаре отметили, что на телефон для экстренной связи дипломатического представительства не поступало обращений в связи с инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор турецкой провинции Невшехир Хюсейин Кек сообщил об увеличении числа жертв обрушения скальной породы у входа в музей Каппадокии до трех человек.

    Ассоциация туроператоров России назвала двоих погибших гражданами Турции.

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