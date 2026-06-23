АТОР: Цены на отдых в Египте и Турции начинаются от 130-140 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Минимальная цена путевок на популярные курорты с вылетом в середине лета начинается от 130 тыс. рублей в случае прямых рейсов из Москвы пояснили в ассоциации, передает РИА «Новости».

«Цены турпакетов на прямых рейсах из Москвы (минимальные, вылеты в середине июля) по странам, востребованным у туристов: Турция – от 130-140 тыс. рублей на двоих на 10 ночей, все включено. Египет – также от 130-140 тыс. на двоих на 10 ночей, все включено. Китай (остров Хайнань) – от 140-150 тыс. рублей», – добавили в АТОР.

Поездка в Индонезию будет стоить от 300-310 тыс. рублей на двоих с завтраками. Отдых на Сейшелах обойдется минимум в 290-300 тыс. рублей, на Мальдивах – от 260-270 тыс., а в Тунисе по системе «все включено» – от 245-255 тыс. рублей. Путешествие в Танзанию оценивается в 220-230 тыс. рублей с завтраками, а десятидневный отпуск на Красном море в Иордании – от 170-180 тыс. рублей.

Тур во Вьетнам с проживанием и завтраками стоит от 190-200 тыс. рублей, в Таиланд – от 160-179 тыс. рублей. В ближнем зарубежье самым бюджетным вариантом стала Абхазия: от 70-80 тыс. рублей на двоих. Санаторный отдых в Белоруссии обойдется в 110-120 тыс., поездка в Грузию – от 155-165 тыс., в Азербайджан – от 210-220 тыс. рублей. В АТОР добавили, что наличие прямого авиасообщения повышает спрос на направление на 30%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2026 года туристы из России получили доступ к прямым рейсам в 35 стран. Аналитики АТОР прогнозировали выезд за рубеж до 6,8 млн отдыхающих за три летних месяца.