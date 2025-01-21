Завершено расследование дела о похищениях девушек в Москве

Уголовное дело о похищениях девушек и вымогательствах в Москве отправлено в суд

Tекст: Вера Басилая

По данным следствия, два жителя Подмосковья Владимир Казаченко и Руслан Карпенко, были арестованы Таганским судом Москвы 24 октября 2024 года. Их обвиняют в похищении людей и вымогательстве. Как стало известно, ночью 25 сентября они насильно посадили девушку в автомобиль, требуя более 150 тыс. рублей, после чего высадили ее у станции метро «Марксистская», передает РИА «Новости».

Казаченко и Карпенко действовали аналогичным образом, похищая еще двух жителей столицы. Впоследствии их жертвами стали еще шесть девушек в сентябре и октябре, что увеличило общее количество потерпевших до девяти. Общая сумма вымогательства, по данным следствия, составила более 750 тыс. рублей. Обвиняемые отказались давать показания, но потерпевшие опознали их на следственных действиях.

Следственный комитет сообщил, что собрана достаточная доказательственная база для передачи дела в суд. Следствие провело значительное количество следственных и процессуальных действий, которые позволили сформировать обоснованные обвинения по ряду статей, включая похищение человека и вымогательство. Теперь дело передано для судебного разбирательства.

Ранее Следственный комитет сообщал, что Казаченко и Карпенко насильно сажали девушек в автомобиль, угрожали им физической расправой и возили по Москве, требуя деньги, а после получения желаемого мужчины высаживали потерпевших из машины.

В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что обвиняемым в похищениях девушек вменяли до восьми эпизодов.