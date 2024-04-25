Президент Азербайджана пообещал не поставлять оружие Украине

Президент Азербайджана Алиев пообещал не поставлять оружие Украине

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Украине была предоставлена гуманитарная и финансовая помощь на сумму более 30 млн евро, Азербайджан помогает реконструировать город Ирпень, где проживает большая азербайджанская диаспора, и многие объекты социальной инфраструктуры, передает ТАСС.

При этом Алиев отметил, что более этого Азербайджан не намерен ничего передавать Киеву, несмотря на просьбы.

Кроме того, глава республики выразил уверенность, что войны можно было избежать, если бы в Киеве рассматривали возможность существования со взаимным уважением суверенитета стран.

Также Алиев заверил, что страны Южного Кавказа должны быть заинтересованы в хороших отношениях с Россией, основанные на взаимном уважении, суверенитете, территориальной целостности и взаимном интересе.

Ранее Алиев заявил, что Россия является основополагающей страной в плане безопасности на Кавказе.