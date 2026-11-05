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Президент Туркмении открыл новую автомобильную дорогу до границы с Казахстаном
В Туркмении построили новый участок транспортного коридора «Север – Юг»
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии 44-километровой автомобильной дороги, которая свяжет город Туркменбаши с казахстанской границей в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг».
В эксплуатацию введен участок трассы от Гарабогаза до приграничной зоны, фундамент которого был заложен в прошлом году, передает РИА «Новости» со ссылкой на официальную газету «Нейтральный Туркменистан».
«Эта дорожно-транспортная инфраструктура, представляющая собой часть международного транспортного коридора Север – Юг, станет ключевым звеном международно значимых транспортных маршрутов», – заявил Бердымухамедов.
Кроме того, глава государства принял участие в закладке автомобильной магистрали Ашхабад – Дашогуз протяженностью 550 км, которая соединит столицу с северным регионом страны вблизи границы с Узбекистаном.
Международный транспортный коридор «Север – Юг» связывает страны Северной Европы и Россию с Ираном, государствами Персидского залива и Индией через территорию Азербайджана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Казахстана сообщили о планах запустить работу Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.
В начале прошлого месяца Казахстан начал дноуглубительные работы в порту Актау для увеличения объемов перевозок по Транскаспийскому маршруту.
В сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о плане правительства привлечь до 7 млрд долларов в инфраструктуру «Среднего коридора» между Азией и Европой.