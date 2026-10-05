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В порту Актау начали углублять дно для роста перевозок
Казахстан начал работы в порту Актау для расширения Транскаспийского маршрута
Власти Казахстана начали дноуглубительные работы в порту Актау, что будет способствовать увеличению до 30% объемов перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.
Министерство транспорта республики сообщило о начале масштабных работ в порту Актау, передает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что необходимость таких мер вызвана продолжающимся снижением уровня Каспийского моря, что негативно сказывается на судоходстве и эксплуатации акватории.
«В порту Актау начаты основные дноуглубительные работы, направленные на обеспечение устойчивой работы портовой инфраструктуры и повышение эффективности перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту», – подчеркнули в пресс-службе министерства.
Проект предполагает изъятие порядка 1,3 млн кубических метров грунта. В результате глубина акватории должна увеличиться до шести-семи метров. Завершить все работы планируется до конца текущего года.
Ожидается, что углубление дна повысит пропускную способность порта и увеличит объемы перевозок по Транскаспийскому маршруту до 30%. Кроме того, модернизация позволит снизить стоимость морской транспортировки грузов примерно на 10-15%, привлечет инвестиции и повысит безопасность мореплавания.
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