Движение судов по Волго-Каспийскому каналу возобновили

Tекст: Денис Тельманов

Судоходство по Волго-Каспийскому морскому каналу возобновлено после временной остановки, вызванной сильнейшим за 20 лет паводком и заиливанием русла.

Движение судов по Волго-Каспийскому морскому каналу, приостановленное 19 июня для дноуглубительных работ, возобновлено, передает ТАСС.

Причиной остановки стал самый сильный за последние 20 лет паводок, который привел к серьезному заиливанию русла в морской части канала.

«По данным Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт», движение судов по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу возобновлено. <…> Для ликвидации наносов на участок привлечено пять единиц дноуглубительной техники Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт»», – говорится в сообщении пресс-службы губернатора Астраханской области.

В этом году из-за высокого паводка и падения уровня Каспийского моря перепад уровней воды в канале превышает 1,5 метра. Это увеличивает скорость течения и интенсивность скопления донных отложений. Дноуглубительные работы продолжаются круглосуточно, контроль за ними осуществляет специальный оперативный штаб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мощное наводнение спровоцировало скопление судов на участке судоходного канала под Астраханью.

Росморречфлот приостановил навигацию кораблей на данном отрезке пути до 22 июня для проведения аварийных работ.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин предложил разработать новую концепцию развития водного транспорта в России.