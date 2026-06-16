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    16 июня 2026, 22:15 • Экономика

    Как вернуть рекам России стратегическое значение

    Россия возвращает рекам роль транспортных артерий страны

    Как вернуть рекам России стратегическое значение
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    В России предложено создать новый подход к развитию речного транспорта. Какое значение имели реки для связности страны в советские времена, почему этот транспорт пришел постепенно в упадок и что стоит сделать для того, чтобы реки стали новыми российскими магистралями и глобальными транспортными артериями?

    Водный транспорт возвращается в число стратегических тем российской транспортной политики. По крайней мере, именно такой вывод напрашивается по результатам встречи президента Владимира Путина с министром транспорта Андреем Никитиным.

    Министр предложил разработать новую концепцию развития водного транспорта. Ключевая формула прозвучала просто: «Деньги следуют за грузами или пассажирами». За этой фразой стоит попытка сменить сам подход к отрасли. Не просто восстанавливать то, что исторически досталось в наследство, а понять, где у водных транспортных артерий сегодня может быть реальная экономическая, социальная и стратегическая роль.

    Транспортная система страны меняется под воздействием сразу нескольких факторов: разворота грузопотоков на Восток и Юг, санкционного давления, роста значения северного завоза, увеличения нагрузки на железные дороги и автотрассы, а также геополитической нестабильности на внешних морских маршрутах. В этих условиях внутренние водные пути – Волга, Дон, Кама, Обь, Енисей, Лена, Северная Двина и другие реки – могут снова стать не просто географическим богатством, а частью работающей транспортной сети. Но для этого реке нужно вернуть функцию дороги.

    В советской экономике реки выполняли большую хозяйственную функцию: перевозили строительные материалы, лес, уголь, зерно, нефтепродукты, снабжали северные территории, связывали между собой промышленные и аграрные регионы. После 1990-х годов значительная часть этой системы начала рассыпаться.

    Сокращались грузопотоки, старел флот, ухудшалось состояние гидротехнических сооружений, снижалась роль речных портов. Многие портовые территории в городах стали интересны уже не как транспортные узлы, а как площадки под коммерческую застройку. По словам Никитина, с 1990-х годов в стране было закрыто 93 речных порта, осталось 95. Это очень показательная цифра: проблема отрасли не только в глубинах и судах, но и в утрате самой логистической ткани.

    Река не работает сама по себе. Чтобы груз пошел по воде, нужен порт, подъездная железная дорога или автодорога, складская инфраструктура, возможность перегрузки, понятные тариф и предсказуемые сроки.

    В 2025 году внутренний водный транспорт перевез более 90 млн тонн грузов. Это значимый объем, но для страны с такой протяженной речной сетью – далеко не предел. При этом пассажирский сегмент выглядит бодрее: речным транспортом было перевезено более 12,9 млн человек. Особенно растут в последние годы туристические, прогулочные, городские и межрегиональные маршруты. Но и здесь сохраняется серьезное ограничение – возраст флота и нехватка современных судов.

    Интерес к водному транспорту возвращается не случайно. Российская логистика переживает глубокую перестройку. Западное направление потеряло прежнее значение, а на Востоке и Юге нагрузка растет. Железная дорога на ключевых направлениях работает близко к пределу возможностей. Автомобильный транспорт гибок, но он дорог для массовых грузов на больших расстояниях и создает нагрузку на дороги.

    На этом фоне река снова становится привлекательной для определенных категорий грузов. По воде выгодно перевозить то, что не требует сверхскорости, но требует больших объемов: песок, щебень, цемент, металл, лес, зерно, нефтепродукты, удобрения, оборудование.

    Особенно перспективна связка «река – железная дорога – автомобиль – морской порт». Именно поэтому в новой концепции важны не только русла рек, но и мультимодальные логистические центры. Речной порт будущего – это не просто причал, куда подошла баржа. Это узел, где груз быстро перегружается, оформляется, хранится, отправляется дальше по железной дороге, автотранспортом или морем. В этом смысле водный транспорт становится частью более широкой задачи: не просто развивать отдельные виды перевозок, а создавать единую транспортную систему, где разные виды транспорта не конкурируют, а дополняют друг друга.

    Формула «деньги следуют за грузами или пассажирами» звучит почти как управленческий лозунг, но ее практический смысл конкретен. Государственные инвестиции должны идти туда, где есть реальный поток или убедительный потенциал его роста.

    Если на определенном направлении уже есть грузовая база – например, стройматериалы, зерно, нефтепродукты или северный завоз, – значит, там можно обосновывать дноуглубление, реконструкцию шлюза, модернизацию порта, строительство подъездных путей. Если же грузов нет, красивый инфраструктурный объект сам по себе не создаст экономику, которая оправдает вложенные инвестиции.

    При этом эффективность водного транспорта зависит не только от судов и портов, но и от гораздо менее эффектных вещей – глубин фарватеров, пропускной способности шлюзов и работы гидроузлов. Один мелководный участок способен ограничить весь маршрут. Один устаревший шлюз может стать для потенциально выгодной водной магистрали узким горлышком. Поэтому модернизация Городецкого и Багаевского гидроузлов имеет значение далеко за пределами отдельных регионов.

    Городецкий гидроузел важен для Волги и всей связки Центральной России, Поволжья и водных маршрутов европейской части страны. После завершения работ его пропускная способность должна вырасти с нынешних 3,2–3,6 млн тонн до 20 млн тонн грузов в год. Багаевский гидроузел на Дону важен для южного направления и связей с Азово-Черноморским и Каспийским бассейнами.

    Принцип «деньги следуют за грузами» не отменяет особой роли водного транспорта в северном завозе. Для Сибири, Арктики и Дальнего Востока реки часто остаются жизненно важными артериями. По ним доставляют топливо, продукты, стройматериалы, оборудование и другие грузы, без которых невозможно нормальное существование территорий.

    Именно поэтому новая концепция должна учитывать два разных режима работы водного транспорта. На коммерческих направлениях – считать грузы, экономику и окупаемость. На северных и труднодоступных территориях – исходить из стратегической необходимости снабжения.

    Пассажирский водный транспорт в России тоже не вернется к советской модели массовых перевозок в прежнем виде. Но это не значит, что у него нет будущего. Напротив, последние годы показывают рост в новых нишах.

    Первая ниша – речной туризм. Круизы по Волге, Каме, Енисею, Лене, городские прогулочные маршруты, межрегиональные скоростные линии становятся частью внутреннего туристического рынка. Для многих регионов это не только транспорт, но и возможность дать импульс развития малым городам, в которых строят гостиницы, благоустраивают набережные, развивают сервис и локальную экономику.

    Вторая ниша – городская мобильность. Москва показала, что регулярные речные маршруты могут быть встроены в городскую транспортную систему, если есть современные суда, причалы, расписание и понятная интеграция с другими видами транспорта.

    Третья ниша – скоростные межрегиональные линии. Для Поволжья, Татарстана, Нижегородской области, Сибири и Дальнего Востока суда типа «Валдай» и «Метеор» могут стать удобным решением там, где автомобильная дорога перегружена или маршрут по воде короче и комфортнее.

    Главное ограничение – флот. Средний возраст пассажирских судов остается высоким. Поэтому развитие пассажирской реки невозможно без судостроения, обновления причалов и поддержки маршрутов, которые еще не успели выйти на устойчивую экономику.

    Есть и более широкий контекст. В нынешних условиях внутренняя связность территории становится не только экономической категорией. Экономика перевозок зависит и от политических обстоятельств.

    Кризис вокруг Ормузского пролива показал это со всей очевидностью. Достаточно угрозы или временного нарушения движения через один из ключевых мировых морских коридоров – и меняются цены, страховки, графики поставок, поведение судовладельцев и расчеты трейдеров. Даже если формально маршрут открыт, бизнес учитывает риски – а значит, стоимость перевозки перестает быть чисто рыночной величиной.

    Европейское направление также перестало быть нейтральной транспортной средой. Санкционная политика, контроль за судами, задержания и проверки российских или связанных с российской торговлей судов показывают: морская логистика все чаще становится частью политического давления.

    На этом фоне внутренняя водная сеть России получает дополнительное значение. Она важна не только потому, что по воде можно дешевле перевезти массовый груз. Она дает стране больше маршрутов, больше вариантов и больше устойчивости. Чем больше внутренних транспортных связей, тем сложнее внешнему давлению нанести ущерб российской логистике. Стране нужны не просто реки как природный ресурс, а водные коридоры, встроенные в единую мультимодальную систему.

    В спокойное время такая модель снижает издержки. В эпоху геополитической турбулентности она становится элементом транспортного суверенитета. Именно поэтому за обсуждением гидроузлов, портов и электронных накладных стоит более крупный вопрос: сможет ли Россия использовать свою географию как преимущество. Если сможет, реки снова станут дорогами – уже не в старом, а в современном смысле этого слова.

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