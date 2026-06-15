Никитин попросил поручения Путина о разработке концепции водного транспорта

Tекст: Дарья Григоренко

Никитин на встрече с главой государства попросил поручения о создании стратегии развития водного транспорта. По словам министра, пассажирские речные перевозки развиваются более динамично, чем грузовые, показывая феноменальную динамику, передает РИА «Новости».

«Что хотел бы попросить? Вашего поручения. Нам нужно разработать соответствующую концепцию развития водного транспорта, имея в виду такие приоритеты, как: деньги следуют за грузами или за пассажирами», – заявил Никитин.

Он добавил, что необходимо разобраться с распределением полномочий между федеральным и региональным уровнями, чтобы помогать регионам и контролировать базовые вещи, включая надежность, безопасность и северный завоз.

Министр отметил, что работу планируется начать в текущем году, а в 2027 году представить предложения на Госсовете.

«Хорошо», – ответил президент.

Во время встречи с президентом в Кремле в понедельник Никитин доложил, что пассажирский речной транспорт «показывает феноменальную динамику». По словам министра, он развивается более динамично, чем грузовые перевозки.

«А средний возраст этих судов пассажирских какой?» – обратился Путин к Никитину.

Отвечая на вопрос главы государства о среднем возрасте пассажирских судов, Никитин сообщил, что сейчас он составляет 38 лет. При этом в Москве планируют выпустить более 40 новых судов, что позволит значительно снизить этот показатель. Кроме того, судовладельцы активно модернизируют флот, а в стране строятся новые круизные лайнеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с министром транспорта Андреем Никитиным переход речного флота на цифровой документооборот.

Минпромторг совместно с Минтрансом ищут источники финансирования масштабной программы обновления ветхого водного транспорта.

В прошлом году глава государства поддержал проект развития межрегиональных пассажирских перевозок по рекам.