Минерал из Арктики оказался трансформером
Ученые Кольского научного центра РАН исследовали переход минерала-трансформера паракелдышита
В ходе лабораторных экспериментов ученые выяснили, что механизм превращения паракелдышита в келдышит позволяет создавать новые промышленные селективные сорбенты с уникальными свойствами.
Российские ученые раскрыли механизм трансформации редкого минерала паракелдышита в келдышит, передает РИА «Новости».
Исследование позволило уточнить химическую формулу и структуру келдышита, что важно для промышленного применения. Практически все образцы, ранее считавшиеся келдышитом, оказались частично протонированным паракелдышитом с пониженным содержанием натрия.
В пресс-службе Кольского научного центра РАН сообщили, что лабораторные эксперименты проводились с растворами соляной кислоты разной концентрации и при разных температурах. Ученые установили: в мягких условиях минерал теряет значительную часть натрия, а при увеличении концентрации кислоты структура полностью переходит в келдышит.
«Механизм трансформации и перехода из паракелдышита в келдышит был исследован с помощью лабораторных экспериментов по гидролизу паракелдышита. Эксперименты показали, что уже в мягких условиях минерал теряет значительную часть натрия, а при увеличении концентрации кислоты и времени реакции в структуре начинает формироваться келдышит», – подчеркивается в пресс-релизе.
Ученые отметили, что ключевым фактором преобразования стало появление прочной водородной связи, отсутствующей в изначальном паракелдышите. В исследовании участвовали специалисты Кольского научного центра РАН, МГУ, СПбГУ и Музейно-выставочного центра «Апатит».
