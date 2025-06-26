В Калининграде нашли янтарь с древним тараканом внутри

Янтарный комбинат в Калининграде извлек инклюз с тараканом возрастом 35 млн лет

Tекст: Елизавета Шишкова

Янтарь возрастом 35-40 миллионов лет с отлично сохранившимся внутри ископаемым тараканом был найден на Калининградском янтарном комбинате, передает РИА «Новости».

Пресс-служба предприятия сообщила, что инклюз весит семь граммов, а его размеры составляют 41 на 21 миллиметр. Таракан идеально сохранился у самой поверхности янтаря, что позволяет рассмотреть его детали, включая крылья, лапки и голову.

«Мы имеем дело с очень интересным образцом янтаря. Это крупнейший представитель тараканообразных из обнаруженных нами за последние пять лет. Ему не менее 35-40 миллионов лет. Это, безусловно, не тот таракан, который обитает сейчас, но похожие виды и в наши дни можно встретить в районе тропиков. Насекомое было накрыто смолой крайне удачно», – заявила специалист-геммолог комбината Анна Дугина.

Инклюз был обнаружен во время ручной сортировки добычи. По данным пресс-службы, благоприятный климат и лесные пожары десятки миллионов лет назад способствовали массовому образованию янтаря, часто с включениями насекомых. В среднем, инклюзы составляют 7-9% общего объема янтарной добычи на предприятии.

Калининградский янтарный комбинат остается крупнейшим в мире предприятием полного цикла по добыче и переработке янтаря, разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов этого минерала. Найденный янтарь с тараканом станет одним из главных лотов на аукционе уникального янтаря 2 августа в рамках форума.

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