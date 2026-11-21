Министр обороны Канады опроверг ограничение военного сотрудничества с США

Tекст: Вера Басилая

«Я не вижу никаких изменений в том, что мы делаем: как в военной сфере, так и в других областях», – сказал он в интервью Reuters. По его словам, военные двух стран по-прежнему тесно сотрудничают в таких вопросах, как борьба с наркотрафиком через Карибское море, а также интеграция систем ПВО и противоракетной обороны.

Макгинти также подчеркнул необходимость для Канады брать на себя большую ответственность за собственную безопасность, особенно в Арктике. В связи с этим Оттава планирует создать аналог американской спутниковой системы Starlink.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны США Пит Хегсет выпустил секретную директиву об ограничении взаимодействия американских и канадских военных.

В марте Канада объявила о масштабном расширении военного присутствия в Арктике на фоне угроз президента США Дональда Трампа.

В 2025 году канадский премьер Марк Карни отверг обсуждение с Трампом вопроса вхождения Канады в состав США.