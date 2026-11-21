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ВС России поразили электроподстанцию в Виннице и сухогруз в Черном море
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по электроподстанции в Виннице и сухогрузу в Черном море, сообщили в Министерстве обороны.
В результате ударов ВС России поражена электроподстанция 110 кВ в Виннице, которая обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны.
Кроме того, в акватории Черного моря южнее Одессы был поражен сухогруз. Судно доставляло грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о поражении питающей оборонные предприятия ТЭЦ в Харьковской области. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.
Вооруженные силы России нанесли удар по месту совещания высокопоставленных представителей украинской армии и военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных.