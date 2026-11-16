Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.16 комментариев
ПВО уничтожила 75 летевших на Москву дронов с 22:00
Силы ВПО сбили вечером 75 направлявшихся к Москве дрона
Системы ПВО Минобороны сбили более 70 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Сбиты 24 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сказано в сообщении от 23:32.
Через несколько минут мэр сообщил о ликвидации еще 21 дрона.
До этого, после 22:00, Собянин сообщил о десяти сбитых дронах и 20 уничтоженных беспилотниках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты вечером понедельника. Атака беспилотников на Москву стала крупнейшей с начала ноября. В понедельник силы ПВО нейтрализовали на подлете к Москве почти 200 дронов.