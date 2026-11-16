Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 190 беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

В период с 17:00 воскресенья до 08:00 понедельника в сторону Московского региона направлялись около 600 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Большая часть этих дронов была уничтожена системами противовоздушной обороны Министерства обороны на дальних подступах. При этом 191 аппарат был нейтрализован непосредственно на подлете к столице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении 57 летевших к Москве беспилотников.

В воскресенье российские силы противовоздушной обороны сбили еще десять дронов.

Ранее столичный градоначальник доложил о подавлении атаки 31 беспилотного летательного аппарата на подлете к городу.