«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 190 беспилотников
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за минувшие ночь и утро российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве почти 200 беспилотников.
В период с 17:00 воскресенья до 08:00 понедельника в сторону Московского региона направлялись около 600 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Большая часть этих дронов была уничтожена системами противовоздушной обороны Министерства обороны на дальних подступах. При этом 191 аппарат был нейтрализован непосредственно на подлете к столице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении 57 летевших к Москве беспилотников.
В воскресенье российские силы противовоздушной обороны сбили еще десять дронов.
Ранее столичный градоначальник доложил о подавлении атаки 31 беспилотного летательного аппарата на подлете к городу.