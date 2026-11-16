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Экипаж новейшего «Солнцепека» назвал скорость главным преимуществом машины
Российские военные назвали скорость главным преимуществом нового «Солнцепека»
Механик-водитель тяжелой огнеметной системы ТОС-1А БМ2М «Солнцепек» с позывным Север заявил, что главным преимуществом новой машины является высокая скорость передвижения.
Экипаж новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-1А БМ2М «Солнцепек» группировки войск «Север» высоко оценил ходовые качества машины во время первого выезда, передает РИА «Новости».
«Главное преимущество новой машины, которое отметил экипаж, – скорость передвижения. Пуск реактивных снарядов занимает около минуты. Мы должны как быстро приехать, так и быстро уехать с огневой позиции. Скорость здесь наше все», – поделился механик-водитель.
По его словам, предыдущие версии системы создавались на базе танка Т-72 с дизельным двигателем, тогда как новая модификация получила газотурбинный двигатель Т-80. Кроме того, машина оснащена мощными вычислительными комплексами и современной системой наведения для более точной боевой работы.
Боец добавил, что маневренность и простота управления позволяют эффективно передвигаться по пересеченной местности и асфальтированным дорогам в условиях повышенной активности беспилотников противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили склад с боеприпасами, миномет, 14 пунктов управления дронами и 69 военнослужащих ВСУ.
В субботу военнослужащий с позывным Аладдин сообщил об уничтожении беспилотников ВСУ на высоте до 200 метров группами огневой поддержки тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».
Ранее концерн «Уралвагонзавод» заявил о высокой эффективности систем ТОС-1А в уничтожении живой силы и укреплений противника в ходе спецоперации на Украине.