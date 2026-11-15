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Минниханов поручил восстановить теплоснабжение в Нижнекамске после атаки дронов
Глава Татарстана поручил вернуть тепло в дома Нижнекамска после атаки БПЛА
Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил оперативно восстановить подачу горячей воды и тепла в Нижнекамске после атаки беспилотников.
Рустам Минниханов провел оперативное совещание в Нижнекамске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Он потребовал в первую очередь устранить последствия локального сбоя теплоснабжения, чтобы вернуть горячую воду и тепло жителям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил об открытии пункта временного размещения в детском саду для жителей поврежденного беспилотником дома.
При атаке беспилотников на Закамскую зону Татарстана пострадали три человека.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил о массированной атаке дронов на Нижнекамск.