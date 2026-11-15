В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.7 комментариев
Три человека пострадали при атаке беспилотников на Татарстан
Минздрав Татарстана: Три человека пострадали при атаке БПЛА на республику
В результате атаки беспилотников на Закамскую зону Татарстана пострадали три человека, сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.
«По предварительным данным, утром при атаке БПЛА на Закамскую зону пострадали три человека. Состояние средней тяжести, угрозы жизни нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь», – заявил Абашев РИА «Новости».
Ранее правительство Татарстана сообщило, что массированная атака беспилотников была совершена на Закамскую зону республики. В результате атаки есть пострадавшие, а также повреждены объекты промышленной зоны и жилой дом в Нижнекамске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил о пострадавших в результате массированной атаки дронов на город.