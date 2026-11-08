Минобороны: Группировка «Юг» уничтожила пункты управления БПЛА под Краматорском

Tекст: Денис Тельманов

«Расчеты ударных дронов «Южной» группировки войск вскрыли и уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в пригороде Краматорска», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

Российские разведчики обнаружили укрытие с живой силой украинских войск в здании, расположенном в частном секторе.

«После наблюдения с воздуха удар по зданию российские дроноводы нанесли с использованием сбрасываемых с FPV-дронов боеприпасов. Прямые попадания уничтожили строение и прятавшихся там боевиков ВСУ», – рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки «Юг» ежедневно ликвидируют укрытия и пункты управления беспилотниками ВСУ в Краматорском районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российская группировка войск «Юг» уничтожила замаскированную боевую бронемашину HMMWV и пункты управления украинской армии на Славянско-Краматорском направлении.

Во вторник военнослужащие группировки ликвидировали пункт управления беспилотниками и два наземных робототехнических комплекса ВСУ на этом же направлении.

В конце прошлого месяца войска группировки «Юг» за сутки уничтожили 64 наземных робототехнических комплекса ВСУ.