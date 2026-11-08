Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Группировка «Юг» уничтожила укрытие и пункты управления БПЛА под Краматорском
Минобороны: Группировка «Юг» уничтожила пункты управления БПЛА под Краматорском
Российские операторы беспилотников «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления дронами противника и укрытие ВСУ на Краматорском направлении, сообщило Министерство обороны.
«Расчеты ударных дронов «Южной» группировки войск вскрыли и уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в пригороде Краматорска», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
Российские разведчики обнаружили укрытие с живой силой украинских войск в здании, расположенном в частном секторе.
«После наблюдения с воздуха удар по зданию российские дроноводы нанесли с использованием сбрасываемых с FPV-дронов боеприпасов. Прямые попадания уничтожили строение и прятавшихся там боевиков ВСУ», – рассказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что подразделения группировки «Юг» ежедневно ликвидируют укрытия и пункты управления беспилотниками ВСУ в Краматорском районе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российская группировка войск «Юг» уничтожила замаскированную боевую бронемашину HMMWV и пункты управления украинской армии на Славянско-Краматорском направлении.
Во вторник военнослужащие группировки ликвидировали пункт управления беспилотниками и два наземных робототехнических комплекса ВСУ на этом же направлении.
В конце прошлого месяца войска группировки «Юг» за сутки уничтожили 64 наземных робототехнических комплекса ВСУ.